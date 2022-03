Algérie: M. Lamamra participe à la 20e édition du Forum international de Doha

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra participera, à l'invitation de son homologue qatari, à la 20e édition du Forum international de Doha, prévue à la capitale qatarie les 26 et 27 mars courant, sous le thème "La transition vers une nouvelle ère", a indiqué vendredi le ministère dans un communiqué.

Seront également évoqué, lors du Forum, "les acteurs de la société civile dans le contexte mondial contemporain, dans l'objectif de cristalliser de nouvelles conceptions actualisées et en mesure de cadrer avec les nouvelles tendances géopolitiques et de relever les défis sécuritaires, politiques et économiques contemporains", précise le communiqué.

"Les participants se pencheront, entre autres, sur les causes et crises politiques et sécuritaires aux niveaux régional et international, et évoqueront les dossiers de l'énergie, l'investissement, le développement économique, la santé, le climat, les réfugiés et la migration", a conclu la même source.