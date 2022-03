Sénégal: Réforme de l'Armp - Ce qui va changer avec l'Arcop

C'est une profonde mutation qui s'opère dans le système de régulation de la commande publique. L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop), qui remplacera l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), vient avec des innovations de taille aussi bien sur la commande publique que sur d'autres aspects non moins importants.

Le Président Macky Sall a décidé, en Conseil des Ministres du mercredi 23 mars dernier, d'abroger et de remplacer le décret n° 2007- 546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp). Sur ses cendres va naître l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop). Dans le même sillage, le Conseil de régulation des marchés publics devient le Conseil de régulation de la commande publique. Selon un document de la Présidence de la République, " l'Arcop sera donc chargée, en sus des marchés publics et délégations de service public, d'intervenir dans le cadre des contrats de partenariat. Elle sera chargée de rendre des avis et de proposer des solutions dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de l'exécution des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat ". À ce titre, elle est chargée de proposer et d'exécuter des programmes d'information, de sensibilisation et de formation des acteurs économiques sur la réglementation dans ces domaines en vue d'accroître leur capacité.

Pour le Président de la République, il s'agit, à travers ces réformes, de mettre en place un dispositif d'encadrement de la cotraitance et des Demandes de renseignement des prix (Drp), avec le recours à un barème des prix et des biens ciblés, facilitant le dynamisme économique à la faveur des entrepreneurs individuels et des petites et moyennes entreprises soumissionnaires. L'objectif, selon lui, est d'améliorer en permanence les performances du système national de passation des marchés à toute la commande publique afin d'assoir davantage la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal ".

Ainsi, avec cette réforme, c'est une mutation profonde qui s'opère au sein de l'Autorité de régulation. Si l'on en croit Dr Baye Samba Diop, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques de l'Armp, " les compétences de l'Armp sont élargies à la régulation de toutes les formes de contrat de la commande publique, à savoir marchés publics et contrats de partenariat public-privé. Cette réforme a également renforcé la place du secteur privé national en lui réservant 33 % du capital de la société de projet Ppp et l'exclusivité pour les contrats de partenariat en deçà de cinq milliards de FCfa. De même, elle a aménagé des dispositions incitatives pour les entreprises qui sous-traitent et emploient les jeunes et les femmes ".

D'un point de vue plus élargi, le Dr Samba Diop estime qu'avec cette réforme, " l'État capitalise sur l'expérience internationalement reconnue de l'Armp dans la régulation des marchés publics dans toutes les formes contractuelles de la commande publique pour en faire un véritable levier d'employabilité des jeunes, des femmes ainsi qu'un outil de relance de l'entreprise sénégalaise post-Covid-19.

Réformes en profondeur

Selon le document expliquant les détails de cette réforme, même les attributions du Conseil de régulation des marchés publics ont connu des évolutions. En effet, le décret n° 2007- 546 du 25 avril 2007 disposait que le Conseil de régulation " approuve les contrats d'un montant supérieur ou égal à 15 millions de FCfa ; ce qui va à l'encontre des dispositions de l'article 29 du nouveau Code des marchés publics, desquelles il ressort que les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l'article 2.1 c) et d) sont approuvés par le Président du Conseil d'administration ou de l'organe délibérant lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions de FCfa, mais n'atteint pas 150 millions de FCfa. Une harmonisation entre les deux textes, à ce niveau, est également intégrée ". Cependant, même si les réformes sont toujours salutaires, elles doivent davantage être accompagnées. C'est l'avis de ce spécialiste des marchés publics sous le couvert de l'anonymat. Il estime " urgent de rendre le régulateur fort, car il doit être au-dessus de tout le monde ". Et d'ajouter : " On peut avoir un très bon code, mais si on ne donne pas suffisamment de pouvoirs au régulateur, les résultats sont limités ".