Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 68,64 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 25 mars 2022, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une hausse de 68,64 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 6551,779 milliards de FCFA la veille à 6620,419 milliards de FCFA ce vendredi 25 mars. En l'espace de deux journées de cotation, cette capitalisation a enregistré une augmentation de 87,401 milliards de FCFA.

Cette embellie est occasionnée par la bonne tenue des indices. C'est ainsi que l'indice BRVC Composite a enregistré une hausse de 1,05% à 219,93 points contre 217,65 points la veille. De même, l'indice BRVM 10 enregistré 1,86% à 167,81 points contre 164,74 points précédemment.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle a terminé la séance de cotation avec une baisse de 1,058 milliard, s'établissant à 7662,370 milliards de FCFA contre 7663,428 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation du jeudi 24 mars 2022.

La valeur des transactions est en baisse, s'établissant à 2,579 milliards de FCFA contre 3,296 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 520 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 6,62% à 725 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 5 950 FCFA) et BOA Mali (plus 3,70% à 1 400 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 360 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 5 390 FCFA), Safca (moins 7,32% à 1 455 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 7 000 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 1 120 FCFA).