Togo: UNIR ne veut plus de Eric Kpadé à la CENI

Homme politique togolais du Rassemblement du peuple togolais (RPT) au pouvoir qui a siégé à l'Assemblée nationale du Togo de 1999 à 2007, Koffi Gbékandé Eric Kpadé est l'un des pillons du régime et qui arrive vraiment à défendre les idéaux et intérêts en cas de besoin. A la Ceni sortante, il n'a pas manqué de s'appliquer comme l'aurait fait un bon militant.

Mais, il n'aura plus la chance de faire partie de la nouvelle Ceni mise en place hier par l'Assemblée nationale. Et pourtant, il figurait bien parmi les dossiers de candidatures envoyés par le parti suite à l'appel à candidature lancée par la présidente de l'assemblée nationale Chantal Yawa Tsègan. Il est le 15ème sur la liste.

Membre de la sous-commission des Finances, des Affaires Administratives et Juridiques et de la sous-commission des Opérations Électorales, de la Formation et de l'Informatique, il va donc s'apprêter à céder sa place à son successeur qui sera connu après l'installation effective de la nouvelle Ceni.

Comme M. Kpadé, un autre cacique du pouvoir aussi membre de la Ceni a été zappé par les députés Unir. Il y a par exemple Lardja Douti (Président sous-commission du Matériel et de la Logistique,

Membre de la sous-commission des Opérations Électorales, de la Formation et de l'Informatique et de la sous-commission de la Communication et des Relations Publiques).

Figurant aussi sur la liste des candidatures, plusieurs autres auraient bien voulu intégrer cette Ceni mais, hélas ! Yemtéma Sambiani, Sibiti Yebli, Larba Apoudjak, Amétowoyona Loglo, Afélété Kodjo, Bloua Yao Agbo sont aussi zappés par le parti Unir.

Ainsi va la politique, dirait l'autre !