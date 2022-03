Sénégal: Contenu local - Comment l'accès à l'information peut doper les entreprises locales

La divulgation des plans de passation des entreprises extractives peut booster la part de contenu local pour les sous-traitants et les fournisseurs locaux. C'est la conviction d'Enda Lead Afrique Francophone qui, en partenariat avec Oxfam, a décidé de porter le plaidoyer " pour que les entreprises minières s'acquittent de cette exigence du Code minier de 2016 ".

Le chiffre est assez révélateur du chemin à faire pour que les retombées directes des activités extractives sur l'économie sénégalaise soient optimisées. En 2020, les paiements effectués par les entreprises extractives aux sous-traitants et aux fournisseurs de biens et services s'élèvent à 1116 milliards de FCfa, soit 80 % du chiffre d'affaires desdites sociétés. Mais, dans ce montant, seul un tiers (219 milliards de FCfa), a profité directement aux sous-traitants et fournisseurs sénégalais. Le gros du lot est allé à des entreprises étrangères.

Cette situation s'expliquerait par le manque d'informations de la part des entreprises extractives, avec un accès limité aux appels d'offres, mais surtout par la non disponibilité de leurs plans de passation des marchés. Ceci n'est pas infondé, si l'on se fie à la révélation faite, hier, par Alioune Badara Paye, Secrétaire permanent adjoint du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie). " Aucune entreprise minière ne s'est conformée à l'obligation de publication de son plan de passation annuelle édicté à l'article 85 du Code minier de 2016 ", a-t-il martelé lors d'un atelier qui, justement, portait sur les enjeux, défis et opportunités de la disponibilité des plans de passation des marchés.

À l'initiative d'Enda Lead Afrique Francophone, en partenariat avec Oxfam, cette rencontre, présidée par le Secrétaire général du Ministère des Mines Et de la Géologie, Ibrahima Guèye, a été l'occasion d'inviter les entreprises extractives à se conformer à cette exigence du Code minier. Moussa Mbaye Guèye, d'Enda Lead, et Khar Ndiaye, d'Oxfam, ont insisté sur l'importance pour les entreprises locales d'avoir accès à ces informations afin de mieux se positionner dans le contenu local.

Le défi de l'accès à l'information

Dans la même veine, Alioune Badara Paye a ajouté que l'élan de transparence manifestée par les entreprises minières ne devrait pas s'arrêter à la déclaration des paiements au Gouvernement et la publicité des conventions minières. " La transparence et l'accès à l'information doivent être les maîtres-mots ", a-t-il indiqué. Cela étant, M. Paye a, dès lors, estimé que les entreprises locales doivent, elles aussi, être mieux préparées pour jouer pleinement leur partition ; ce qui passe par la conformité aux standards concernant les règles d'hygiène, de sécurité, de santé et d'éthique.

Secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, Mor Ndiaye Mbaye a estimé que la passation des marchés est un aspect central dans le contenu local. Donnant l'exemple des opérations pétrolières et gazières, il a souligné que c'est avec le contenu local que le Sénégal peut espérer faire le maximum de profits. Pour y arriver, des mécanismes existent, mais le plus important, selon lui, c'est la sous-traitance des entreprises. Et les textes en vigueur font la part belle aux entreprises sénégalaises, a-t-il fait remarquer. " Sur plus de 99 % des activités, la loi exige qu'il y ait une participation obligatoire d'une entreprise sénégalaise, soit exclusivement, soit en association avec des entreprises étrangères ", a précisé M. Mbaye.