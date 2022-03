Sénégal: Infrastructures - Macky Sall inaugure le pont à péage de Foundiougne, aujourd'hui

Le Président Macky Sall inaugure officiellement, ce samedi, le nouveau pont à péage de Foundiougne. La cérémonie est prévue à 11 heures, après la coupure du ruban, à la gare de péage. Il est ensuite prévu d'autres activités durant le week-end que le couple présidentiel compte passer à Fatick.

Déjà ouvert au trafic depuis le 16 janvier 2022, le pont à péage de Foundiougne, considéré comme le plus long de la zone ouest-africaine, a connu, ces derniers jours, un trafic croissant. " En amont, une gare de péage a été réalisée pour la collecte issue de son exploitation qui constituait d'ailleurs une exigence du bailleur de fonds, Eximbank of China ", indique le responsable d'exploitation des autoroutes à péage, Abdoulaye Thiam. Les tarifs, alignés à ceux du bac qui assurait la traversée du fleuve, ont été déjà fixés et mis en application depuis lors. Le pont fonctionne 24h/24, avec un personnel d'exploitation composé d'équipes qui se relaient en permanence.

Des usagers souhaitent la baisse des tarifs

Il faut noter que certains usagers trouvent ces tarifs élevés. C'est le cas des chauffeurs de la gare routière de Fatick qui assurent tous les jours la navette sur cet axe menant vers Foundiougne. Selon Pape Seck, le président de leur regroupement, ils avaient saisi les autorités pour une baisse des prix. " Nous avons tenu une réunion avec les autorités, sur convocation du Gouverneur, en présence du Préfet et des responsables de l'Ageroute et des représentants des syndicats de transporteurs et chauffeurs. Nous leur avons proposé des tarifs allant de 500 FCfa pour les motos à 1000 FCfa pour les petits véhicules, 3000 FCfa pour les bus et 10 000 FCfa pour les camions. Ceci nous permettra d'amoindrir certaines charges ", éclaire-t-il.

Entamés en février 2018, les travaux de ce pont à péage ont été exécutés par l'entreprise China Henan International Corporation Group et une entreprise sénégalaise sous-traitante, " Keur Cheikh Momar " (Kcm), qui a réalisé les travaux de terrassement. L'ouvrage aura coûté un peu plus de 40 milliards de FCfa financés par Eximbank of China et le Gouvernement du Sénégal. Sur le chemin du retour, le Président Macky Sall fera une halte à l'unité Sel d'Afrique (Seldaf), entreprise de transformation de sel brut en sel raffiné d'une capacité de 150 000 tonnes par an. Seldaf devrait contribuer à la relance de ce sous-secteur confronté à de réelles difficultés de commercialisation.