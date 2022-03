Madagascar: Personne en situation de handicap - Les VBG pris en charge

Après réhabilitation et extension, le centre de prise en charge intégrée au niveau du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap vient d'être inauguré le 22 mars. Le centre compte cent cinquante personnes bénéficiaires. Bodoharilala Ramananjana-hary, bénéficiaire qui a été équipée dans le cadre du projet.

"Offre de services intégrés de santé sexuelle et reproductive d'urgence et de prévention et d'intervention contre la violence sexiste pour les femmes et les filles les plus vulnérables de Madagascar " témoigne. " Les équipements nous permettent de bien démarrer dans notre projet. Par ailleurs, Le centre est salutaire pour les personnes en situation de handicap. Les handicapées pourront dénoncer en cas de violence ", indique-t-elle.

Plus de 26 243 personnes incluant les personnes en situation de handicap ont eu accès aux informations sur les thématiques violences basées sur le genre (VBG), Santé de la Reproduction et Planification Familiale.

Environ 4 093 survivantes de VBG ont bénéficié prise en charge dans trois grandes villes dont Antana-narivo, Toamasina et Maha-janga. "Les formations dispensées au sein du centre sont restées à un stade théorique. Nombreuses personnes ont bénéficié de ces formations. Par le biais du projet appuyé par le gouvernement du Japon, on note une amélioration depuis l'implantation du centre qui regroupe des services pour la prise en charge sociale des victimes de violence. Actuellement, le centre est un endroit où les personnes en situation de handicap pourront connaître leur droit ", avance Andrianaina-harivelo Mahandrimanana, Directeur du centre. Le projet est le fruit de la forte coopération entre le Gouver-nement malgache, le Japon et l'UNFPA. Le projet est financé pour un montant de 591 754 USD par le gouvernement du Japon.