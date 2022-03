Centrafrique: La modification de la Constitution s'invite dans les débats du dialogue républicain

Samedi 26 mars, s'ouvre le dernier jour des débats du dialogue républicain, censé mettre un terme à la crise qui secoue la Centrafrique depuis plusieurs décennies. Ce vendredi, les débats ont porté sur la " bonne gouvernance et l'État de droit ", mais la question d'une possible révision constitutionnelle a aussi été abordée.

C'était la plénière que tous attendaient : la commission " bonne gouvernance " recommande une révision partielle de la Constitution, au motif qu'elle a été adoptée sous un régime de transition. Héritier Doneng, président du Front républicain et directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, explique que " la loi ne dispose que de l'avenir ". " Aujourd'hui, on ne fait que parler de la transition. Du coup, cet article ne cadre plus au contexte du pays ", ajoute-t-il.

Une révision de la Constitution pourrait aussi ouvrir la porte à une nouvelle candidature du président Faustin-Archange Touadéra. Cette éventualité ferait l'objet d'un référendum si elle devait voir le jour, répond Héritier Doneng. " C'est au peuple de décider ", insiste-t-il.

Fidèle Guandjika, ministre conseiller spécial à la présidence, y est favorable : " Je suis pour l'amélioration de cette Constitution qui nous a été imposée par les armes pendant la Transition. S'il y a un référendum et qu'une nouvelle Constitution est votée et promulguée, alors les compteurs seront remis à zéro, parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc tout Centrafricain peut se présenter à la magistrature suprême de l'État. "

" Ce dialogue n'est pas qualifié pour décider la modification de la Constitution "

La recommandation de la commission fait bondir la société civile, qui menace de se retirer du dialogue. Me Bruno Hyacuinthe Gbiegba, militant des droits de l'Homme, y voit une volonté du président Touadéra de se maintenir au pouvoir : " Il trouve des justifications pour rester au pouvoir indéfiniment. C'est très maladroit. Je lui dirais de rester son engagement et la loi fondamentale, à savoir deux mandats et un départ. Parce que nul n'est irremplaçable. "

Gervais Lakosso, de la société civile, menace de claquer la porte si cette recommandation est adoptée : " Ils ne l'obtiendront jamais par la voie légale. C'est constitutionnellement verrouillé ! Ce dialogue n'est pas qualifié pour décider la modification de la Constitution. Toute idée de troisième mandat est d'office une violation de la Constitution. C'est verrouillé par l'article 153. "

Les échanges sont houleux à l'Assemblée nationale. Le présidium se retire, puis revient pour annoncer que le dialogue n'est pas compétent sur le sujet. Il renvoie la question au président de la République et à l'Assemblée nationale.

Le dialogue républicain censé mettre un terme à la crise qui secoue la Centrafrique, se déroule sans les groupes armés, dont les principaux leaders sont exilés au Tchad, ni les poids lourds de l'opposition, qui ont choisi le boycott.