Madagascar: Global Money Week - Participation de BFM

Participant au Global Money Week qui se tient jusqu'au 27 mars, la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a choisi d'organser deux confèrences de sensibilisation sur les rôles et attributions. Deux directions de la Banque se sont chargées de l'animation.

DANS le cadre du renforcement de l'éducation financière, la Global Money Week (WMG 2022) se tient jusqu'au 27 mars prochain sous le thème " Build your future, be smart with your money " (Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l'argent). Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) participe à la 10e édition de cet événement à travers des conférences.

Selon Banky Foiben'i Madagasikara, la première conférence qui s'inscrit dans la Global Money Week a été assurée ce lundi par la Direction de la gestion des Signes Monétaires (DSM) sous le thème " Prenons soin de nos billets de banque ". Quant à la seconde, elle a été animée ce vendredi 25 mars par la Direction du Système de Paiement (DSP) et axée sur " le Projet Switch national ".

Madagascar a déjà pris part aux précédentes éditions de cet évènement qui se présente comme une campagne mondiale annuelle de sensibilisation sur l'impor-tance de veiller à ce que les jeunes, dès leur plus jeune âge, soient conscients des finances et acquièrent progressivement les connaissances, les compétences, les attitudes et les comportements nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et, finalement, atteindre une bonne santé financière et une résilience financière.

Ainsi, l'année dernière, au mois de février, s'est tenue au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina la formation des formateurs des agents de la Direction de l'Entrepreneuriat des Jeunes du Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre du GMW. Comme la campagne cible en premier les enfants et les jeunes, le ministère de l'Economie et des Finances, tutelle des célébrations annuelles de la GMW à travers le Service de la Coordination de la Finance Inclusive (SCNFI) au sein de la Direction Générale du Trésor (DGT), travaille en collaboration avec les institutions en charge de l'éducation et des jeunes à Madagascar.

Des formations ont été dispensées aux techniciens et formateurs. Au menu, huit modules d'éducation financière et entrepreneuriale centrés essentiellement sur les méthodes d'approche, les méthodologies d'apprentissage, mais également sur le concept d'éducation financière et sociale. Une formation animée par le formateur expert d'Aflatoun International, Manoa Rakoto Andrianavalona, avec le concours du SCNFI. Depuis, ces formateurs délivrent un programme d'éducation financière et entrepreneuriale auprès des maisons et centres des jeunes dans différentes régions de Madagascar.

Former et responsabiliser

Selon BFM, qui a ainsi décidé cette année de s'impliquer activement dans la campagne, il est essentiel d'éduquer la population en général et les jeunes en particulier sur les questions de l'argent. Le but étant de faire en sorte que les citoyens adoptent un comportement responsable, afin de devenir socialement et économiquement autonomes, agissant comme des agents de changement dans leur propre vie. Mais il s'agit aussi de contribuer à développer l'inclusion financière et édifier les uns et les autres sur les initiatives visant à moderniser le secteur financier du pays.

À noter qu'une conférence annonçant la tenue de l'édition 2022 du GMW s'est tenue le 18 mars dernier au siège de Nexta Andranomena en présence du Directeur Général du Trésor, Andry Nirina Rajaofetra, de la Coordinatrice Nationale de la Finance inclusive, Tiana Ramparany Ramanarivosoa, le Directeur des Opérations Financières, Hery Njaka Rakotoarimanana et la première responsable de Nexta, Carole Rakotondrainibe qui a également représenté les partenaires de cette édition.

La célébration mondiale de la Global Money Week s'effectue sous l'égide de l'Organisation de Coopéra-- tion et de Développement Economiques (OCDE) à travers son Réseau International d'Éduca tion Financière (INFE). Ce dernier est un forum qui rassemble des banquiers centraux et des décideurs politiques de plus de cent--vingt-cinq pays. Il constitue une plateforme importante pour le partage des meilleures pratiques et des expériences en matière de promotion de la culture financière. Il soutient aussi les pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre de stratégies d'éducation financière spécifiques à chaque pays.