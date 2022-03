Ile Maurice: Hémicycle et fin de cycle

Chaque reprise parlementaire suscite sa part d'espérance. Certains optimistes y voient le début d'une ère de transparence. D'autres saluent le nouveau mode de présenter les questions parlementaires selon un tirage au sort.

Le nouveau parti des Valayden-Laurette-Sunassy-Barbier-Ramdenee, qui a la fougue des jeunes mariés idéalistes, propose des dizaines d'interpellations extraparlementaires bien travaillées afin de "force the government to answer; pin the government to come clean on sensitive issues; prevent the government from covering any scandal or any other corrupt Act or illegal actions".

Le leader de l'opposition, qui n'a pas eu à céder sa place, peaufine sa PNQ afin de frapper fort dès la rentrée. Son objectif est de remettre l'Espoir sur orbite tout en évitant de froisser les travaillistes, alors que la majorité sait qu'elle pourra compter sur Sooroojdev Phokeer pour protéger le PM et les ministres en abusant de son sifflet d'arbitre... Bref, le show, encore trop souvent burlesque, va reprendre. Et notre démocratie parlementaire (sur papier) va montrer ses forces et faiblesses (dans les faits)...

***

Mais que souhaite le peuple alors que les effets de l'inflation se font de plus en plus sentir, et alors que Renganaden Padayachy prépare le Budget 2022-2023 avec très peu de cash, outre les quelque Rs 30 milliards qu'il reste au sein de la MIC ? Le ministre des Finances va-t-il taxer encore un peu plus les Mauriciens ou au contraire va-t-il alléger le fardeau fiscal ? Pourrat- il protéger le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire sans ruiner les finances publiques ? Saura-t-il freiner l'endettement en réduisant les dépenses publiques et en supprimant les postes de fonctionnaires et de conseillers qui sont redondants ? La mère des réformes demeure la réforme de l'État lui-même, n'est-ce pas?

Si Padayachy veut récupérer des marges de manoeuvre financières et permettre au pays et aux entreprises d'être plus compétitifs, il faut oser, innover, et s'émanciper du modèle pré-Covid-19...