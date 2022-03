Ile Maurice: Arrestation arbitraire - John Brown réclame Rs 50 M à l'État et à huit policiers

Rs 50 millions. C'est le montant de dommages réclamés par Louis John Brant Vivien, dit John Brown, à l'État et à huit policiers pour agression, torture et arrestation arbitraire. Dans sa mise en demeure qui leur a été servie, John Brown accuse les huit policiers de l'avoir agressé et arrêté arbitrairement.

Il a indiqué dans son document que les huit policiers s'étaient rendus chez lui le 29 avril 2020 à Allée Petunias, Cité Sainte-Claire, à Goodlands, à la recherche de drogue. Rien d'incriminant n'y a été découvert. Mais il a été quand même arrêté par la suite et un hélicoptère de la police tournoyait au-dessus de sa maison pendant cette opération.

John Brown raconte qu'il a été menotté et a été contraint de prendre place dans une fourgonnette de 15 places occupée par des policiers. Le véhicule se serait ensuite dirigé vers le stade Anjalay. Chemin faisant, il aurait été torturé et agressé dans la fourgonnette par les policiers présents. Ces derniers lui auraient arraché sa chaîne en or. Il aurait ensuite été emmené dans un champ de canne où il a encore été agressé physiquement.

John Brown a été détenu dans une cellule policière cette nuit-là et le lendemain matin, il a été conduit au tribunal de Mapou. Une accusation provisoire de trafic de drogue et de blanchiment d'argent a été retenue contre lui. Cependant, il a été remis en liberté provisoire.

Les policiers incriminés par John Brown sont : le Deputy Commissioner Choolun, l'inspecteur Shivanandee, le sergent Greedharry, les constables Adhin, Guness, Baboo et Jogessur. John Brown a retenu les services de Me Chatananand Ramchurn, avocat, et Me Pazany Thandarayan, avoué.