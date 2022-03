Afrique Centrale: Zone Cémac - Le Ciespac relance la problématique sur l'initiation à la recherche en santé

La neuvième édition des jeudis scientifiques du Centre inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac), tenue le 24 mars à Brazzaville, a planché sur le rôle de la recherche en santé dans l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) en zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

La recherche joue un rôle central dans le développement économique ainsi que dans la sécurité sanitaire et il est de plus en plus admis qu'une recherche pour être efficace doit être multidisciplinaire et intersectorielle.

Selon les participants à la neuvième édition des jeudis scientifiques du Ciespac, l'on note encore dans beaucoup des pays de la Cémac le manque d'agenda national et actualisé sur les recherches en santé qui tiennent compte les besoins des Etats.

" On est tous conscient que si nous voulons atteindre l'objectif 3 des ODD, il faut l'implication des chercheurs. En l'état actuel des choses, la problématique de la recherche est éparse. Les recherches sont menées sur les carrières universitaires. Alors que le rôle des chercheurs consiste à combler les gaps pour les problèmes de santé dont la santé au travail, le vieillissement, les persistances de la mortalité maternelle, infantile et néonatale, la tuberculose, le diabète, les maladies transmissibles et non transmissibles et l'hypertension. Les données fiables nous manquent pour informer les politiques afin d'élaborer les stratégies qui sont adaptées à la réalité locale ", a indiqué le Dr Mbemba Moutounou.

Cette neuvième édition des jeudis scientifiques a été couplée au lancement officiel des diplômes universitaires du Ciespac, parrainé par le Pr Hervé Léon Iloki.

La direction du Ciespac espère que ces diplômes vont combler le déficit en ressources humaines du personnel en santé dans la zone Cémac au bénéfice de la population. Vingt-trois participants se sont fait inscrire pour prendre part à ces formations d'intérêt public.

" Les négociations auprès du Conseil d'administration et le Conseil des ministres ont permis d'ouvrir au Ciespac plusieurs diplômes universitaires : à l'initiation en recherche appliquée en santé, de pédagogie en science de la santé, pour le montage de projet, pour l'accélération des objectifs de développement durable et autres ", a expliqué le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur général du Ciespac.

" Nous avons besoin de la recherche en santé pour apprécier la pertinence, la structuration, l'organisation, le fonctionnement, la gestion, l'efficacité et l'efficience de nos systèmes de santé ", a indiqué Placide Iloki, représentant de la Cémac au Congo.

Signalons que les jeudis scientifiques du Ciespac sont une plateforme de sensibilisation et de partage sur des thématiques en santé.