Congo-Brazzaville: 9e édition des JNDA - Hugues Ngouélondélé en parfaite résonance avec la volonté du Congo à propos de la diaspora

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a prononcé un discours donnant le top des travaux de la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique (JNDA), le 25 mars, au Palais des congrès de Bordeaux, en France.

Dans son allocution, le ministre Hugues Ngouélondélé a salué et remercié Pierre de Gaétan Njikam ainsi que le comité d'organisation de l'édition 2022 des JNDA qui se révèlent comme un espace privilégié dédié à l'incubation des partenariats innovants et féconds au sein des diasporas nationales pour le meilleur du continent africain.

En prenant part à cette importante activité tournée vers l'avenir de ce continent, le ministre congolais a exprimé à quel point son pays se trouve être en parfaite résonance avec sa volonté d'impliquer résolument sa diaspora dans la poursuite de la marche vers le développement, sous l'impulsion du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

" Aujourd'hui, il est unanimement reconnu, dans les concerts des nations africaines, que chaque diaspora nationale constitue à la fois un vivier de compétences avérées, un bassin d'expertise pluridisciplinaire et un partenaire financier d'importance pour notre continent ", a-t-il clamé.

De ce fait, il a précisé que la République du Congo s'est dotée depuis 2016 d'un ministère en charge des Congolais de l'étranger ayant notamment pour mission de faciliter l'implication de la diaspora congolaise dans l'effort de développement du pays.

A cet égard, il a référencé son propos en rappelant trois des dernières activités consacrées à la diaspora congolaise et réalisées en France : " Forum diaspora invest " en décembre 2020 ; la rencontre citoyenne en août 2021 dans la Salle verte de l'ambassade du Congo en France entre le Premier ministre et les Congolais de l'étranger et la plus récente, celle portée par son ministère ayant permis, du 9 au 10 novembre 2021, la tenue de la première édition du Forum de recrutement des cadres de la diaspora congolaise résidant en Europe occidentale.

Ce forum pour l'emploi avait été organisé en partenariat actif avec les grandes sociétés et entreprises établies en République du Congo, en synergie avec des partenaires techniques français.

Pour le ministre congolais, cette série d'activités déclinées atteste assurément de la volonté de son pays d'associer activement, sur tous les plans de la vie nationale, sa diaspora dans la recherche et la définition des meilleures politiques pour l'émergence du Congo.

" Aujourd'hui, parce que nous avons une vision commune, mais surtout partageons le même dessein pour nos diasporas au profit de nos pays respectifs, ma délégation et moi-même sommes particulièrement heureux d'être à Bordeaux, pour participer à la 9e édition des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Mais bien plus, je relève avec satisfaction que les thématiques des présentes assises s'harmonisent parfaitement avec les axes principaux de notre Plan national de développement 2022-2026, qui met notamment un accent particulier sur la diversification de l'économie nationale ", a déclaré Hugues Ngouélondélé.

Terminant son allocution, il a souhaité pleins succès aux travaux de la 9e édition des JNDA, estimant que par la qualité des panélistes, ils donneront " un cru exceptionnel ".