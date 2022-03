Madagascar: Pitch business - Se réinventer en pleine crise sanitaire

Après deux années semées d'embuches, elles ont trouvé les moyens de se réinventer. Deux femmes, deux exemples de réussite partagent ce qu'elles ont traversé, lors d'un pitch business au Chick'n Art, mardi.

Deux parcours. Deux réussites. Créatives et inspirantes, elles ont fait preuve de résilience pour continuer leurs activités. Et c'est dans une ambiance intimiste qu'elles ont partagé leurs cheminements, leurs motivations, leurs états d'esprit, leurs ressentis.

Au cours d'un pitch business au Chick'n Art, mardi, Sleeping Pop, mère et artiste aux multiples talents et Vony Louvet, hypnothérapeute, ont partagé leurs parcours sur le thème " me réinventer " ou comment, deux femmes au parcours complètement différents, se sont réinventées pour aller de l'avant après la longue période de confinement.

Sleeping Pop et Vony Louvet sont de ces femmes fortes et créatives qui ont fait preuve de résilience. En ce sens, elles ont inspiré l'assemblée venue partager ce moment avec elles. À la question de la modératrice Vola-tiana Raza findralambo "Comment vous êtes-vous réinventées pour être là aujourd'hui, épanouies et positives alors que le confinement a été une période éprouvante pour la plupart des gens ", Sleeping Pop a répondu que contrairement à beaucoup de personnes, l'isolement lui a permis de se redécouvrir pour redevenir elle-même.

Retour vers soi

Avant cette révélation, la jeune femme " censée être une artiste " comme elle le dit, s'est en effet, oubliée. Mère de deux fillettes, son quotidien se résumait à s'occuper du foyer, de ses enfants, une routine purement alimentaire alors qu'elle était une rebelle qui dessinait, jouait de la musique, était comédienne...

Un projet à réaliser à résidence l'a alors obligée à s'isoler pendant plusieurs mois. Ce qui se présentait comme une contrainte lui a pourtant permis de se redécouvrir, et de se retrouver complètement. Laissant de côté les préjugés, les obligations imposées par la société et ceux qu'elle s'imposait, elle est repartie à fond dans ce qui lui procure le plus de plaisir: l'Art sous toutes ses formes. Ainsi, depuis la fin de l'année dernière, elle a repris la musique, le dessin, la peinture, et a lancé de nombreux projets. Elle a notamment sorti 2 livres éducatifs disponibles en librairie.

La réinvention de Vony Louvet s'est aussi concrétisée pendant le confinement. Après un parcours dans le domaine du marketing et plusieurs postes à responsabilité, cette femme bienveillante et généreuse se demandait depuis 4-5 ans pour quoi elle était réellement faite. Une question que l'on se pose généralement quand on sent un manque que notre activité professionnelle n'arrive pas à combler.

Se remémorant ce qui la caractérisait petite, elle a longuement réfléchi à ce que pourrait faire une femme " bavarde et généreuse ". L'idée de faire du bien aux autres a alors germé. Durant les 4 dernières années passées à l'extérieur, elle a écumé les salons du bien-être pour confirmer ses aspirations, et c'est finalement sa rencontre avec une hypnothérapeute qui a concrétisé son choix.

Oui dit-elle, c'est ce que je veux être !

Contre toute attente, le confinement lui a permis de lancer son projet et commencer à pratiquer car cela correspondait au moment où tout le monde " avait, par la force des choses, le temps de se poser et penser à son bien-être ".

Grâce à l'hypnothérapie, elle accompagne enfants comme adultes, à débloquer les phobies, retrouver de l'assurance, soulager les douleurs physiques et tant d'autres sujets relevant du comportement.

Pour ceux qui veulent se réinventer comme Slee-ping Pop et elle, qui hésitent, qui ont peur de ne pas y arriver, elle peut aussi aider à oser, car dit-elle, " on ne le sait pas toujours, mais nous avons tous nos ressources en nous ".

Les deux femmes ont été porteuses d'espoir, témoignant à travers leurs parcours qu'il est toujours temps d'allier activités professionnelles et aspirations profondes, de trouver son Ikigai. Le parcours commence par " Quel est mon talent ? Pour quelle activité suis-je réputée depuis toujours et me procurant du plaisir? ".

Les deux intervenantes reconnaissent que le chemin n'est pas simple, les peurs et les risques sont bien là, mais le courage n'est pas " ne pas avoir peur ", c'est oser écouter cette petite voix en nous qui répète " vas-y, tu peux le faire ", soulignent-elles.

Au-delà des questions sur ce que la soirée leur a apporté, les personnes présentes ont tellement apprécié cette causerie qu'elles se sont exprimées tour à tour à tel point que le terme " thérapie de groupe " est sorti en guise de conclusion !

Ce type d'échange va être instauré tous les mois chez Chick'n Art. Les thèmes seront variés et adaptés au contexte afin de créer des occasions de rencontrer, d'échanger, de découvrir des expériences de vie. C'est une volonté de donner au lieu une autre dimension que celle d'être un simple lieu de restauration, mais bien un lieu convivial de partage. Les animations musicales feront également partie des rendez-vous mensuels. Le 7 avril, Chick'n Art accueillera le génie de la musique Silo!