Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2022 - La RDC accrochée à Kinshasa par le Maroc

Une égalité d'un but partout, c'est le résultat du match aller de barrage de la Coupe du monde Qatar 2022, le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, entre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Lions de l'Atlas du Maroc.

Le sélectionneur argentin de la RDC, Hector Cuper, avait fait confiance pour cette rencontre au gardien de but Joël Kiassumbua et aux latéraux Dieumerci Mukoko Amale à droite, Glody Ngonda Muzinga à gauche, alors que Christian Luyindama et Chancel Mbemba ont été la paire dans l'axe de la défense. Edo Kayembe, Samuel Bastien ont été les deux milieux de terrain récupérateurs et relayeurs, et Chadrac Akolo (remplacé à la 67e mn par Yannick Bolasie) s'est posté sur le flan droit, en binôme avec Mukoko Amale et Yoane Wissa (remplacé à la 75e mn par Théo Bongonda) à gauche avec Glody Ngonda. Le duo d'attaque des Léopards s'est composé de Cédric Bakambu (remplacé à la 88e mn par Merveille Bope) et Dieumerci Mbokani (remplacé à la 67e mn par Ben Malango). En clair, Hector a choisi un dispositif tactique de 4-4-2, laissant les deux meneurs de jeu Gaël Kakuta et Paul-José Mpoku sur le banc.

Pour sa part, le sélectionneur bosniaque Vahid Halilhodzic des Lions de l'Atlas a titularisé le gardien de but Bounou. Dans le champ, il a aligné Masina (remplacé par Sofiane Alakouch à la 84e mn), Aguerd, Romain Saïss, Samy Mmaee et Hakimi, Louza (remplacé par Fayçal Fajr à la 84e mn), Amrabat, Selim Amallah (remplacé par Sofiane Boufal à la 90e mn), Y EN-Nesyri (remplacé par Tarik Tisoudali à la 70e mn) et Ryan Mmaee (remplacé par Ayoub El Kaabi à la 71e mn).

Laissant pratiquement le ballon à l'adversaire dans le premier quart d'heure de jeu, les Léopards ont choisi d'évoluer en contre. Et c'est sur l'une de leurs premières actions offensives que Yoane Wissa, attaquant de Brentford en Premier League anglaise, a ouvert la marque d'une somptueuse frappe à l'entrée gauche de la surface de réparation, trompant le gardien de but Bounou.

Mais les Marocains dominateurs dans le jeu, en seconde période, ont égalisé à la 76e mn par le biais de Tarik Tissoudali (joueur de La Gantoise en Belgique), sorti du banc pour permettre aux siens de répartir au Maroc avec un résultat d'égalité. Notons que Ryan Mmaee a loupé un penalty à la 55e mn suite à une faute de main de Bakambu dans la surface de réparation. Et le latéral gauche congolais Glody Ngonda a été expulsé à la 85e mn pour accumulation de cartons jaunes. Le match retour est prévu le 29 mars au stade Mohammed V de Casablanca.

Les autres barrages en Afrique...

Dans d'autres barrages de la zone Afrique, l'Egypte s'est imposée au Caire face au Sénégal par un but à zéro, une réalisation de Saliou Ciss contre son camp à la 4e mn. Le Cameroun a été battu à domicile par l'Algérie, zéro but à un. Islam Slimani a marqué de la tête l'unique but de la rencontre à la 40e mn. Le Mali a également courbé l'échine à domicile face à la Tunisie, zéro but à un, un but contre son camp du défenseur Moussa Sissako à la 36e mn et expulsé à la 40e, laissant les Aigles du Mali en infériorité numérique face aux Aigles de Carthage pendant une cinquantaine de minutes.

Enfin, le Ghana et le Nigeria se sont quittés sur le nul de zéro but partout à Accra. Les matches de la phase retour, le 29 mars, seront fatidiques. A partir d'eux sortiront les cinq qualifiés africains pour la 22e édition de la Coupe du monde en novembre et décembre de cette année au Qatar.