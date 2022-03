Congo-Brazzaville: La Grande-Bretagne réaffirme son soutien au leadership congolais

Le chef de l'Etat Congolais, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 25 mars avec le ministre Britannique de l'Environnement international et du Pacifique, Lord Zac Goldsmith, sur des sujets liés au climat et à la biodiversité.

Au cours des échanges, le ministre britannique a exprimé la volonté de son pays de soutenir les efforts que le Congo ne cesse de consentir dans le domaine de la protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de mettre en œuvre les conclusions de la Cop 26 tenue en novembre 2021, à Glasgow, en Ecosse.

" Je suis venu réaffirmer notre soutien au leadership du Congo, et à tout ce qui se fait en matière de protection de l'environnement. Nous avons discuté du soutien que la Grande-Bretagne et d'autres pays pourraient apporter en République du Congo, en vue de protéger l'environnement ", a déclaré Lord Zac Goldsmith, au sortir de l'audience.

En outre, le ministre britannique a exprimé au chef de l'Etat, président de la Commission climat du Bassin du Congo, la volonté de son pays de mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des projets de préservation des forêts et de la biodiversité.

" J'ai pu constater le travail réalisé au Congo en la matière, les richesses qui sont tirées de l'exploitation forestière, mais aussi dans le même temps, on continue à protéger cet environnement dont nous dépendons tous. Cela nécessite une mobilisation et des fonds importants. Justement, je suis venu pour voir le travail qui se fait en matière de la protection de l'environnement et pour m'assurer que les fonds qui y seront alloués seront utilisés à bon escient ", a expliqué Lord Zac Goldsmith.

Par ailleurs, la délégation de la Grande-Bretagne a salué la politique du Congo en matière de gestion et de conservation de l'environnement.

Signalons que Lord Zac Goldsmith est ministre du Pacifique et de l'Environnement au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement et ministre de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Il dirige la campagne pour la nature de la COP26 au Royaume-Uni et la stratégie internationale de la nature et est un ardent défenseur des questions environnementales et de la durabilité dans le monde.