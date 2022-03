Congo-Kinshasa: Kongo-Central - L'élection des gouverneur et vice-gouverneur est l'espoir pour sauver la province du chaos (Bundu dia Mayala)

Le président provincial du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala. Me Mavinga a déclaré jeudi 24 mars que l'élection des gouverneur et vice-gouverneur au Kongo-Central "est un espoir pour sauver cette province du chaos".

Il l'a dit à l'issue d'un culte organisé à Matadi à l'occasion de la commémoration du 53 eme anniversaire de la mort de l'ancien président Joseph Kasa Vubu.

Dans sa déclaration, Me Mavinga en a appelé au sens citoyen des députés provinciaux qui vont élire le gouverneur et le vice-président gouverneur: " Nous en appelons par ailleurs au sens citoyen et républicain de nos députés provinciaux en cette période électorale. Nous déclarons que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Kongo-Central, prévue le 6 mai 2022, est pour nous l'espoir pour sauver notre province du chaos et nous ne tolérerons pas dès lors qu'elles se transforment en une vente aux enchères ou en une vente publique de notre province où le plus offrant, soit le meilleur corrupteur se verra octroyer le trophée de gouverneur élu du Kongo-Central ".

Par ailleurs, Me Mavinga a remercié le Président Tshisekedi d'avoir élevé Joseph Kasa Vubu, premier président de la République, au rang de héros national, 51 ans après sa mort.

Cependant il demande que la journée dédiée à son honneur, le 24 mars, soit déclarée chômée et payée,"à l'instar des autres héros nationaux de sa trempe".