Afrique: Barrages Qatar 2022 - Les Léopards n'ont pas démérité, affirment certains Congolais

Les Léopards de la RDC ont été tenus en échec vendredi 25 mars par les Lions de l'Atlas du Maroc sur le score de parité d'un but partout. Une rencontre amplement disputée par les deux équipes. Pour certains Congolais, la RDC n'a pas démérité. D'autres accusent l'arbitrage.

C'est ce qu'a constaté le reporter de Radio Okapi à Butembo (Nord-Kivu), par exemple.

" On est à 50-50, une fois qu'on se comporte bien au Maroc, on peut faire mieux. On ne peut pas dire que tout est perdu, mais on est un peu déçu du résultat, bien qu'il y ait eu beaucoup de pression qu'on a exercée sur le Maroc ", estime un habitant de Butembo

" Jusque-là nous sommes encore au nul. Donc il nous faudra beaucoup travailler. On était déjà avec cet ouf de soulagement malheureusement qu'on vient de nous arracher a quelques minutes de la fin du match ", déplore un autre.

Plus optimiste, cet autre habitant ajoute : " L'équipe n'a pas démérité, ils auraient été bon sur le terrain. Ce que le coach doit travailler, c'est la récupération. La récupération n'a pas été bonne, surtout au milieu du terrain. On peut battre le Maroc chez lui. Tout n'est pas perdu. Juste le courage et corriger quelques erreurs ".

Une autre supporteuse de l'équipe nationale souligne pour sa part : " Prochainement on va réussir, les gens ont bien joué ".

Enfin, cet habitant, lui, épingle le mauvais arbitrage : " Quelque part l'injustice face à l'arbitrage. Cela a sonné mal, du point de vue congolité[congolais], nous déplorons cette situation ".