Afrique: La défaite des Lions face aux Pharaons au menu

Dakar — La défaite (0-1) concédée, vendredi soir, au Caire, par le Sénégal face à l'Egypte, en match aller du barrage qualificatif à la prochaine Coupe du monde, est largement commentée par les journaux parvenus samedi à l'Agence de presse sénégalaise.

"L'Egypte s'offre la première manche", affiche Sud Quotidien dont la Une est illustrée d'une photo montrant la star égyptienne, Mohamed Sall exultant après l'ouverture du score intervenue dès la 4eme minute de la rencontre.

Un but qui a réveillé chez ce quotidien le mauvais souvenir de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) perdue en 2019 par les Lions dans la capitale égyptienne face à l'Algérie.

"Décidément, le stade international du Caire n'aime pas la sélection d'Aliou Cissé. Après le but gag qui avait permis à l'Algérie de remporter le trophée continental en 2019, hier, l'Egypte a profité d'un but contre son camp de Saliou Ciss pour remporter la manche aller des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Reste à savoir maintenant si les Lions vont réussir une opération +remontada+ le 29 mars au stade Me Abdoulaye Wade", écrit le journal.

Le Quotidien évoque une "première manche ratée" non sans assurer qu'il y avait pourtant de la place pour obtenir un résultat positif. Pour le journal, les Lions peuvent nourrir des regrets après avoir été dominateurs dans l'ensemble du match.

Une analyse partagée par le sélectionneur Aliou Cissé. Dans des propos rapportés par la publication, le technicien insiste sur le fait que le contenu proposé par ses joueurs n'était pas mauvais, estimant que le Sénégal avait bien débuté le match malgré le but qui a fait sorti ses protégés du match.

Dans d'autres journaux la défaite naturellement passe mal. C'est le cas de L'AS qui soutient que "les Lions se compliquent la tâche". Pour Enquête l'équipe du Sénégal est désormais "dos au mur", contrainte de renverser l'Egypte au match retour prévu mardi à Diamniadio.

"L'Egypte a pris une sérieuse option pour la qualification et pourra compter au retour sur sa défense de fer. Muets face aux Pharaons depuis 210 minutes, Sadio Mané et compagnie devront sortir le grand jeu, à Dakar", explique la publication.

"A mardi !", s'exclame de son côté le journal Bes Bi en se projetant déjà sur la manche retour.

"Le Sénégal peut nourrir des regrets. En sortant du stade international du Caire, Aliou Cissé et ses joueurs seront partagés entre la déception d'avoir offert les trois points à l'adversaire dans une configuration qui rappelle étrangement cette de la finale de la CAN 2019, et la satisfaction d'avoir tout de même livré un match solide devant un public ultra chaud et d'avoir encore un joker dans trois jours, à domicile, avec un retard minimal à rattraper", constate la publication.

Pendant ce temps, Le Soleil s'intéresse à la clôture vendredi à Diamniadio du 9e Forum mondial de l'eau qui se tenait depuis lundi dans cette ville de la région de Dakar.

Le quotidien gouvernemental met en avant un "Blue deal" de Dakar en rendant compte d'une déclaration finale du sommet censée garantir la "sécurité" et le "développement du monde".

"Pour la dernière journée du 9 forum, les parties prenantes ont adopté la déclaration de Dakar intitulée +blue deal+ pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement, dont l'objectif est de faire en face aux défis de ce secteur stratégique pour un monde plus sûr", rapporte le journal.