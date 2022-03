Afrique: Barrages Qatar 2022 - Rien n'est encore joué

Dakar — A la fin de la phase des barrages aller qualificatifs à la Coupe du monde 2022, dans la zone Afrique, tout reste jouable même si des équipes de l'Afrique du nord, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie voire le Maroc ont pris un avantage certain.

Victorieux à l'extérieur sur la même marque de 1-0, les Fennecs et les Aigles de Carthage ont pris une bonne option pour la qualification en ayant l'avantage de recevoir mardi dans leur fief de Blida et de Radès.

Les équipes du Cameroun et du Mali doivent être plus efficaces pour obtenir leur ticket qualificatif à la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar entre novembre et écembre prochains.

Le Maroc a réussi aussi un beau résultat en faisant match nul 1-1 à Kinshasa alors qu'il était mené au score dès l'entame de la partie.

Battue en finale de la CAN aux tirs au but, l'Egypte a réussi à gagner le match aller 1-0 chez elle et viendra au stade de Diamniadio en confiance.

Lors de la CAN 2021, l'Egypte n'a encaissé que deux buts, 0-1 contre le Nigeria pour son premier match et 2-1 contre le Maroc lors du quart de finale de la 33-ème édition de cette compétition.

Elle avait réussi à garder ses cages inviolées contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal entre autres.

A domicile, sous le magistère du sélectionneur national, Aliou Cissé, les Lions n'ont concédé qu'un seul match nul 1-1 contre Eswatini alors qu'ils étaient déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021.