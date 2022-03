Gabon: Formation sur l'usage de l'impression 3D - Participants et formateurs satisfaits

C'est sous une note de satisfaction que s'est achevée le 25 mars dernier, la séance de formation sur la numérisation, la modélisation et l'impression 3D organisée le Campus numérique francophone de Libreville (CNFL) sis au sein de l'Université Omar Bongo.

Cette formation qui était la première du genre a permis de mettre en lumière l'innovation par la modélisation 3D. Les participants ont été formés à la modélisation de l'objet à imprimer, préparation de l'imprimante pour finir sur l'impression 3D.

<< Au sortir de cette formation, je suis capable et disposé à réaliser une pièce avec l'impression 3D. Exemple de pièces que je peux réaliser ; un porte-clés, des chaises, et des autres éléments comme le tables etc .>>

C'est ce qu'a déclaré Marky-Dasset Ndong Bitegue, entrepreneur dans le secteur alimentaire ayant participé à à cession de formation. Visiblement satisfait de ce qu'il a découvert et appris au cours de cette semaine formation et lui a permis d'avoir un premier contact direct avec la technologie 3D.

Par ailleurs, Marky-Dasset Ndong Bitegue a exhorté le public à s'intéresser cette technologie, en prenant part aux prochaines sessions de formation liées à la technologie 3D, d'autant qu'elle offre une multitude de possibilités. Et compte tenu de la montée en puissance de technologies, l'impression 3D est un moyen qui peut améliorer condition de vie.

Lorsqu'on parle de prototypage, on parle d'innovation 3D ce qui permet de mettre en avant la réduction des coûts. L'impression 3D est une technologie qui permet également de former le maximum de personnes. L'exemple a été vérifié au bout de la formation grâce à la réalisation de la maquette d'un restaurant déjà existant dans la commune d'Owendo. Tel que c'est vu sur les images qui se superposent ci-dessous.

En sa qualité de formateur, Auclaire Letamba s'est dit lui aussi satisfait étant donné que les objectifs départ ont pu être atteints.

<<Personnellement, je suis satisfait après conq journée de formation, nous avons pu mettre au point une maquette qui a été initiée par les étudiants eux-mêmes. Il ont élaboré un projet, le cahier des charges a et puis la maquette a été fabriquée. Au vu de cette réalisation les étudiants sont capables de modéliser. C'est-à-dire trancher le terme technique qui permet de couper la pièce couche par couche et de fabriquer la pièce. Et cette maquette est identique au cahier de charges. Si l'on respecte le cahier des charges. Pour en tant que formateur on atteint les objectifs >> a-t-il précisé.

Cette phase experimantale de e la formation sur la numérisation, modélisation avait pour but de faire intéresser le public de tout bord confondu (industriels, enseignants, étudiants, professionnels administratifs) à l'usage de la technologie 3D. Un moyen révolutionnaire pour tous les secteurs d'activités.