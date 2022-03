Maroc: Dakhla - Rencontre sur l'évaluation du Plan national de la réforme de l'administration 2018-2021

Dakhla — Le Groupe de travail thématique chargé de l'évaluation du Plan national de la réforme de l'administration 2018-2021 à la Chambre des représentants, a organisé, vendredi à Dakhla, une rencontre afin d'enrichir le débat sur le contenu et les réalisations dudit plan au niveau territorial.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus d'enrichissement du système d'évaluation lancé par la Chambre et dans le cadre du plan d'action du groupe thématique, qui consiste à mener des concertations notamment avec les départements ministériels, les institutions constitutionnelles, les organes de gouvernance et des organisations de la société civile, ainsi que des visites de terrain pour examiner l'avancement de la mise en œuvre du Plan national de la réforme de l'administration.

Elle constitue également une occasion pour les élus et chefs des services extérieurs, d'échanger les idées et les approches à même d'enrichir le débat sur la réforme de l'administration, qui occupe une place centrale dans le processus des réformes engagées par le Royaume du Maroc ces dernières années.

S'exprimant à cette occasion, le président du Groupe de travail thématique chargé de l'évaluation du Plan national de la réforme de l'administration 2018-2021, Hafid Ouachak, a indiqué que cette rencontre a pour objectif de tirer des conclusions pratiques susceptibles de promouvoir l'administration marocaine, comme étant un choix stratégique et un pilier fondamental pour garantir une efficience des politiques publiques et poser les jalons du nouveau modèle de développement.

M. Ouachak a aussi fait savoir que la réforme requiert une importance particulière pour la mise à niveau de l'administration et la fonction publique à travers sa restructuration et le renforcement de ses capacités managériales et techniques, afin qu'elle soit qualifiée pour gagner les défis de la bonne gouvernance et fournir aux usagers des services de qualité.

Ce plan vise à concrétiser les orientations générales susceptibles de propulser le processus de la réforme vers des transformations structurelles de l'administration sur les plans organisationnel, managérial, numérique et éthique, dans la visée de développer les services publics et renforcer la confiance entre les citoyens et l'administration, a-t-il poursuivi.

De même, il a noté que la mise en œuvre d'un programme cohérent d'une réforme ambitieuse est un impératif pour développer une administration efficace, transparente et compétente, capable de dispenser des services publics de qualité et d'appuyer les stratégies sectorielles.

Et d'ajouter que les grandes lignes de cette réforme découlent des orientations Royales contenues dans les discours et messages Royaux, des dispositions constitutionnelles et engagements gouvernementaux.

Lors de cette rencontre, les différents intervenants ont mis l'accent sur les défis majeurs de la réforme de l'administration, ainsi que sur les moyens de la concrétisation de la décentralisation et la déconcentration administrative.

A noter que les régions de Fès-Meknès et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont concernées par la visite du groupe de travail thématique chargé de l'évaluation du Plan national de la réforme de l'administration 2018-2021 à la Chambre des représentants, dans le but de tenir une réunion avec les chefs des départements décentralisés, les présidents des collectivités territoriales et les acteurs locaux afin d'enrichir le débat sur le contenu et les réalisations de ce plan.