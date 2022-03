Afrique: Barrages aller Qatar 2022 - l'Égypte s'offre la première manche

Décidément, le stade international du Caire n'aime pas la sélection d'Aliou Cissé. Après le but gag qui a permis à l'Algérie de remporter le trophée continental en 2019 hier, vendredi 25 mars, l'Egypte de Mohamed Salah a profité d'un but contre son camp de Saliou Ciss pour remporter la manche aller des barrages de la coupe du monde Qatar 2022. Reste à savoir si les Lions vont réussir une opération remontada le 29 mars prochain dans le stade Me Abdoulaye Wade.

(LE CAIRE, Égypte) - Les Lions du Sénégal se sont inclinés (1-0), hier vendredi 25 mars au stade international du Caire, face à l'Égypte de Mohamed Salah en barrages aller de la Coupe du monde " Qatar " 2022. Un but gag inscrit contre son camp par Saliou Ciss dès la 4ème minute suite à un hors-jeu plus que flagrant du capitaine des Pharaons que seul l'arbitre congolais ne voulait voir. La VAR non plus ? Étonnement.

Mais les Lions n'ont pas été ridicules dans ce stade qui leur est presque maudit. Parce qu'ils avaient encore perdu (1-0) en finale de la CAN face à l'Algérie sur un autre but gag entré à la 2ème minute. Poussés par un 12ème Homme, qui a pris d'assaut le stade dès les premières heures, les Pharaons vont pourtant se révéler impuissants face aux Lions qui ont été largement dominateurs mais faisant preuve d'une inefficacité inquiétante.

Sadio Mané, Ismaila Sarr et autre Bamba Dieng vont vendanger les quelques occasions que le Sénégal s'est procurées. Mis KO par un but matinal, les champions d'Afrique vont finir par s'incliner (1-0). Une première défaite d'Aliou Cissé dans les éliminatoires de cette Coupe du monde zone Afrique. Mais rien n'est encore perdu pour cette équipe sénégalaise qui joue la Der, ce mardi 29 mars, dans son nouvel antre qu'est le stade Me Abdoulaye Wade.