Afrique: Djamel Belmadi - "Le vrai objectif c'est la qualification"

interview

Après la victoire (1-0) de son équipe face au Cameroun, Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d'après match. Il n'a pas manqué de féliciter ses joueurs tout en se projetant sur le match retour.

Bonsoir coach bravo pour ce match. Un mot pour les supporters ?

C'est vrai que à l'extérieur comme ça, on est l'une des rares nations au moins en Afrique à pouvoir déployer autant de monde, et ce n'est pas évident. On les remercie du fond du cœur, et on espère leur faire toujours plus plaisir.

Est-ce que définitivement vous avez le sentiment d'avoir eu un match plutôt facile par rapport à ce que vous attendiez ?

Non ce n'était pas un match facile. Déjà moi l'entraineur je me rends bien compte que ce n'était pas un match facile d'où je suis. C'est une équipe qui de bons joueurs partout. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui si on les laisse s'installer tranquillement dans la deuxième partie du terrain qui est la nôtre, elle peut être redoutable. Aujourd'hui on a fait en sorte d'annihiler ce genre de situation qu'ils apprécient tant. Pour ça il a fallu des efforts. Vous avez dû voir que j'ai changé de système. On se rend compte à quel point on respecte cette équipe-là. Non ce n'était pas un match facile, demandez aux joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu une situation franche comme on a l'habitude d'en avoir.

Coach félicitations. Aujourd'hui vous avez fait déjouer cette équipe du Cameroun. La question, si vous devez qualifier le comportement de votre équipe ?

Ça été héroïque dans le sens où il fallait déployer beaucoup d'efforts. Dans l'organisation qui était nouvelle pour nous, il fallait que les joueurs puissent aller au-delà de leur rôle. J'ai envie de dire, toujours dans un contexte on le sait pas facile, il fait très chaud, il y a l'humidité. Mais pour les deux équipes c'était vraiment très difficile, c'est pour ça que je dis héroïque. Ils ont fait des efforts que peut-être certains n'ont pas l'habitude de faire. Et de par le système qu'ils ont joué aujourd'hui, de par le fait qu'il fallait contre un adversaire coriace qui, sait mettre en danger, qui sait se créer des situations offensives, il fallait faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu mettre en place.

C'est la première victoire contre le Cameroun, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?

Cette équipe est héroïque pour tout ce qu'elle fait depuis 2018. C'est incroyable, on avait un genou à terre on a dit qu'on allait se réveiller. Les garçons ont été attentifs à tout ce qu'on pu faire, à tout ce qu'on a pu préparer. Les records étaient faits pour être cassés. Le vrai objectif c'est la qualification. Donc battre le Cameroun c'est une bonne chose, on ne va pas faire les rabat-joie.