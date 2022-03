Afrique: Riyad Mahrez - "On fera tout pour aller au Qatar"

interview

Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs d'Algérie, s'est montré optimiste quant à la participation de son équipe au prochain mondial au Qatar. C'était en conférence de presse d'après match Cameroun-Algérie.

Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre jeu d'aujourd'hui ?

On sait tous que le coach il ne lâche rien, il ne lâchera rien jusqu'au bout. Après trois ans sans défaite, on est tombé à la coupe d'Afrique. Le plus dur quand ces choses arrivent, c'est comment se relever, comment réagir face à cette situation, qui était une désillusion durant la CAN. Le coach a su remettre tout le monde sur le bon chemin, travailler encore plus parce que le travail il ne s'est pas fait jusqu'à Malabo.

Le travail il est fait depuis 4 ans déjà, il n'a rien lâché, il n'a pas lâché jusqu'à aujourd'hui. On sait qu'il a cette mentalité à nous pousser dans nos retranchements les plus hauts. On est aussi pareils parce qu'on représente l'Algérie, c'est un travail d'équipe. On va revenir à Blida avec plus d'ambitions, plus d'envie. On sait que le Cameroun va venir avec plus d'envie aussi et ça sera un match de galère encore et on fera tout pour aller au Qatar.

Est-ce que vous avez le sentiment avec le résultat que vous venez de faire que c'est plié, vous êtes pratiquement déjà à la coupe de monde ?

Non loin de là, on ne pense pas que c'est plié. On a gagné certes avec beaucoup de volonté, d'envie. Maintenant on sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida, le deuxième match chez nous. On sait que cette équipe du Cameroun elle n'est pas facile à manœuvrer, donc tout reste ouvert même si on a gagné. C'est très bien mais il n'y a rien qui est fini, il n'y a rien qui est joué.

Ça été dur le combat physique ?

Franchement ce n'était pas un match facile. Physiquement surtout dû à la chaleur et l'humidité. On n'a pas l'habitude de jouer dans ces conditions là, mais comme l'a dit le coach, on s'est préparé. Et voilà après nous avons fait 60-70 minutes à fond et après il y'en d'autres qui sont rentrés et qui ont le fait le travail, qui se sont mis au diapason, qui ont aidé l'équipe jusqu'au bout. Je pense que ça été un match de soldat, peut-être pas de qualité technique, mais y a des fois y a des matchs comme ça.

Un mot sur Slimani ?

Il mérite d'être avec ces grands attaquants. Durant toutes ses années, il a mis je pense que c'est son 40e but. Il mérite tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup travaillé, il mérite même de dépasser Didier Drogba.