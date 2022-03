Ile Maurice: Mélanie Pérès - Signe "Mama Difé"

A la fin février, l'auteure, compositrice et chanteuse Mélanie Péres nous avait présenté Tigann, soit sa comédie musicale, adaptée de son roman Tigann - Traverse enn fam dan divan kontrer, au Caudan Arts Centre.

Un événement, qui avait été couronné de succès. "Cela a été extraordinaire. On n'en revient toujours pas", déclare Jimmy Veerapin de Culture Events & Productions, le producteur de cet événement. Cette fois, Mélanie Péres revient avec un album intitulé Mama Difé. "L'album fait partie du projet de Mélanie Péres. Le projet comprend le livre, la comédie musicale et l'opus", souligne Jimmy Veerapin.

"L'album est inspiré de Tigann, la comédie musicale. Nous avons voulu que les chansons qui y figuraient continuent de vivre à travers l'opus", expliquait l'auteure à la fin de l'année dernière. C'est ainsi que hier, Mama Difé a été officiellement lancé lors d'une soirée tenue à La Plazza, Vivea Business Park à Moka et diffusée en live streaming sur les réseaux sociaux. L'opus comprend huit titres dont le titre éponyme de l'album. Cet opus, tout comme l'ensemble des œuvres de Mélanie Péres, met en avant son combat pour la femme et la langue créole.

Pour sa réalisation, la chanteuse s'est entourée de trois musiciens, à savoir Yann Payet au clavier, Lionnel Cupidon au cajon et Loic Cupidon à la basse. On y découvre également deux invités: le batteur Frédéric Manu Dorlin et le trompettiste, Fabien Thomas. L'album a été mixé par Meddy Gerville, l'artiste réunionnais que l'on ne présente plus. Les dessins de la pochette portent la griffe de la jeune artiste Valérie Latreille.

Après le lancement de l'opus, le producteur travaille actuellement sur la tournée de l'artiste. "Nous aurons des dates à Maurice et aussi à l'étranger", souligne-t-il. Si celles-ci ne sont pas encore toutes finalisées, Jimmy Veerapin confirme que la chanteuse et ses musiciens seront du 2 au 9 mai à La Réunion où ils se produiront à trois dates différentes, et ils se rendront aussi à Mayotte où ils seront en concert le 18 mai. Ils devraient enchaîner avec des concerts à Maurice à partir du mois de juin. Devant le succès de la comédie musicale Tigann, le producteur propose deux nouvelles dates pour ceux qui ont raté la pièce ou qui désirent la revoir. Ces prestations sont prévues les 9 et 10 septembre au Caudan Arts Centre à Port-Louis. Les billets seraient déjà en vente. Mama Difé est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi en support physique chez les disquaires.