Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le siège du PCT-Bacongo fait peau neuve

Réhabilité par le membre du Comité central du Parti congolais du travail (PCT) Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes, le siège du parti a été remis à ses animateurs le 25 mars au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire permanent, chargé à l'organisation et à la mobilisation de cette formation politique, Gabriel Ondongo.

Situé au n°1 de l'avenue des 3-francs à Bacongo, le siège du PCT du deuxième arrondissement de Brazzaville a été rénové en trois mois par le Bureau d'ingénierie des travaux (BIT). Outre la réhabilitation de l'ancien bâtiment qui date de plus de trente ans, le BIT a construit une salle polyvalente de cent places, des bureaux et des latrines ainsi que le forage plus la fontaine avec raccord Ecole trois glorieuses. A cela, s'ajoutent le mur de clôture et la salle informatique. Tout ceci au grand bonheur des bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour saluer l'action du conseiller départemental et municipal, Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes.

" Grand merci au donateur qui a répondu favorablement à notre appel de détresse pour la réhabilitation de ce siège qui était devenu très vétuste. En effet, tenir des réunions dans ces vielles structures, avec tous les responsables des organes de notre comité, était devenu un casse-tête surtout au moment des intempéries et il fallait faire recours à des espaces en location avec nos maigres moyens. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ce temps est révolu. Merci infiniment à Donald Fylla, nous vous exprimons notre reconnaissance la plus sincère ", a déclaré le président du comité PCT-Bacongo, Paul Bantsimba.

Appelant les membres du parti à veiller à la bonne maintenance du siège en le protégeant contre tout acte de vandalisme, il a rappelé aux responsables des partis alliés que la nouvelle salle inaugurée pourrait être mise en location à moindre coût pour leurs réunions.

Dévoilant la plaque indicative, le secrétaire permanent chargé à l'organisation et à la mobilisation du PCT a souligné la nécessité, pour des besoins d'efficacité, d'offrir des meilleures conditions de travail aux militants, cadres et dirigeants du parti. Selon Gabriel Ondongo, l'action de Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes obéit à la fois à l'esprit de créativité et de sacrifice exigé du militant. " C'est un élan de cœur porté vers le partage au bénéfice de l'organisation et de la collectivité. Se faisant, nous sommes aujourd'hui à la fois soulagés et honorés par le membre du Comité central du PCT Fylla Saint-Eudes Donald, qui, intériorisant les principes de notre organisation de combat politique, a su mettre la main à la pâte en apportant sa pierre à la mise en place des meilleures conditions de travail au comité de Bacongo ", s'est-il réjoui.

Il a, par ailleurs, rappelé que Donald Fylla Saint-Eudes n'était pas à son premier coup d'essai d'autant plus qu'il a posé bien d'autres actions philanthropiques au bénéfice non seulement des membres du PCT mais aussi des habitants de Bacongo et d'ailleurs. " Par ces donations, vous intégrez par bon exemple la liste du PCT qui, à travers le pays, offre des équipements et autres moyens de travail. Soyons-en une fois félicités ", a conclu Gabriel Ondongo, demandant aux bénéficiaires d'en faire bon usage et de travailler davantage.

Le bienfaiteur, de son côté, a rappelé que la rénovation du siège du PCT-Bacongo est la consécration d'une œuvre collective et d'une volonté commune reflétées dans les aspirations des militants de Bacongo. Fabrice Donald Fylla Saint-Eudes a invité les uns et les autres à lire, à travers cette inauguration, un signe et une réponse du PCT à leur engagement. " Cette inauguration doit implicitement être vue et lue, interprétée comme un signal et un début de réponse à leurs aspirations citoyennes et légitimes, à la manifestation d'un mieux vivre ensemble palpable et consacré dans notre arrondissement ", a-t-il souligné.