Congo-Kinshasa: Ministère de la Santé - Des médicaments remis à l'hôpital général de référence de Kikwit

Au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre chargé de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a remis dernièrement des équipements médicaux et médicaments à l'hôpital général de référence de Kikwit, en présence du vice-gouverneur de la province de Kwilu, du chef de la division provinciale de la santé et de quelques autres responsables de la santé.

L'hôpital général de référence de Kikwit est confronté à plusieurs problèmes. A en croire le médecin directeur, le Dr Georges Kikoso Kutema, le désenclavement de cet hôpital par la réhabilitation des voies d'accès serait la bienvenue. Aujourd'hui, en effet, les malades sont obligés de passer par le cimetière et la morgue pour atteindre l'hôpital; ce qui est traumatisant. L'hôpital n'est pas électrifié en permanence et n'a pas d'eau potable qui est un élément indispensable et primordial en milieu des soins, surtout en cette période de la pandémie de covid-19.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a pris bonne note de ce plaidoyer, promettant d'apporter des solutions à cette situation. Il a par la suite visité les différents pavillons de l'hôpital général de référence de Kikwit et en a profité pour payer des frais de maternité et d'hospitalisation de quelques bébés retenus dans cet hôpital depuis plusieurs semaines faute de moyens financiers.

La visite du ministre a été vivement saluée par la population et le corps médical de cette contrée du pays. Après, il s'est rendu au Centre de transfusion sanguine où il a remis symboliquement des médicaments et des batteries pour l'alimenter afin de conserver la chaîne de froid. Jean-Jacques Mbungani a aussi visité les cliniques universitaires de Kikwit, avant de boucler son séjour par quelques audiences accordées aux autorités locales, aux chefs coutumiers et aux délégués des partis politiques de toutes tendances confondues ayant sollicité de le rencontrer.