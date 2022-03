Congo-Brazzaville: Musique - Nestelia Forest lance son média Tour

Pour faire la promotion de son nouveau single "Ntimani" chanté en featuring avec Wayé, l'artiste musicienne a entrepris un média Tour qui lui a permis de faire la ronde des médias audiovisuels et en ligne dans la ville océane. Une expérience enrichissante qui va se poursuivre à l'étranger les jours à venir.

"Ntimani "est une extériorisation des sentiments amoureux d'une jeune femme à son homme pour que celui-ci sache que son cœur, son amour et sa vie lui appartiennent. " Dans la vie, on peut être riche et avoir une certaine aisance matérielle, mais les sentiments amoureux pour une personne sont très importants pour son équilibre social car l'être cher rassure, protège et console", a t-elle dit.

Douce et sensuelle sur scène, Nestelia Forest avoue se délecter et prendre énormément plaisir au contact du public qui, par ses cris et applaudissements, établit une véritable communion avec elle à travers ses chansons et les différentes thématiques. " Dans mes chansons, j'aime éduquer la jeunesse, je m'évertue aussi à faire comprendre à la couche juvénile que nos langues sont belles et l'on doit les valoriser à tout moment.

Je loue aussi souvent la femme et fais la promotion de ses droits tout en lui demandant d'être entreprenante pour être véritablement indépendante. La femme ne doit pas compter continuellement sur l'homme. Une bonne femme, c'est celle qui se réveille de bon matin, va chercher son pain quotidien par le travail et non l'assistanat. Dans mes chansons, j'exhorte aussi les femmes à être fières de ce qu'elles sont et surtout de ne jamais être complexées en se comparant aux autres" , ajoute-t-elle.

Adepte de la musique tradi-moderne, Nestelia Forest excelle dans le rnb et l'afro pop et avoue avoir un penchant pour le pluri culturisme musical. "Je mélange un peu la musique de chez nous avec des sonorités très européennes ou encore américaines. Ma musique est très métissée, ce n'est que comme cela que je peux atteindre tous les publics" , se convainc-t-elle.

Pour elle, la musique congolaise jeune a un bel avenir avec l'éclosion de nouveaux talents très prometteurs. " Je crois qu'il y a de l'évolution dans notre musique. Ce ne n'est pas toujours facile de se frayer un chemin dans ce métier mais je reste persuadée qu'en travaillant dur, on peut y arriver. Ceux qui l'ont compris en récoltent les fruits par les sollicitations et les contrats divers qu'ils décrochent ici et là et cela est à l'avantage de notre musique qui, de plus en plus, s'impose à l'étranger", soutient-elle. Aux jeunes filles qui arrivent dans le milieu, elle conseille l'exigence pour éviter toute surprise désagréable. "Qu'elles ne se lassent pas, car la persévérance finit toujours par payer. Depuis l'âge de 16 ans, je chante mais ce n'est que plusieurs années plus tard que je suis véritablement reconnue comme une artiste musicienne de talent dans notre pays", avoue-t-elle.

Faire carrière en musique n'a jamais été aisée car plusieurs pesanteurs sociales subsistent toujours et ne sont pas prêtes de tomber." De nombreuses familles pensent que la musique n'est pas faite pour les jeunes filles. Elle déprave les mœurs. Pour ces familles, la femme doit d'abord se marier, créer une famille et faire des enfants. Si tu n'es pas forte mentalement et psychiquement, tu cèdes à la pression et tu abandonnes tout et tu gâches du coup ton talent. J'en ai subi mais comme je suis de nature têtue, dans le bon sens bien sûr, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire chanter. J'ai toujours dit, " on ne vit qu'une seule fois", et c'est au moment où l'on vit que l'on doit faire les choses qui vous plaisent et moi, c'est la musique qui me rend heureuse", assure-t-elle.

La trentaine révolue, Nestelia Forest, qui dans un court avenir va s'envoler pour Zinder, au Niger, participer à un festival local, ne manque pas d'ambitions. Des featuring avec certains musiciens l'attendent, un exercice qu' elle affectionne particulièrement." J'aime chanter en featuring, partager avec les autres parce que nous endurons les mêmes souffrances et sommes engagés pour le même combat. On se soutient, on se comprend parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer chez l'autre", confie l'artiste musicienne.

Admiratrice de Beyonce et d'Angelique Kidjo, Nestelia Forest, qui compte de nombreuses chansons et albums, croit en la musique congolaise. "Le public doit aider, soutenir et accompagner les musiciens locaux qui font du bon travail. Notre succès et notre auréole en dépendent" , conclut-elle.