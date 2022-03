Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue1 - L'AC Léopards de Dolisie croit terminé en tête

Malgré le nul concédé le 24 mars (0-0) face aux Diables noirs sur leurs propres installations, les Fauves du Niari sont assurés de rester les seuls leaders du championnat quoi qu'il arrive lors des matches comptant pour la 17e journée qui s'annoncent également décisifs.

Visiblement, l'AC Léopards de Dolisie semble bien armé pour viser les étoiles cette saison comme en témoignent ses résultats au terme de la 16e journée. Les Léopards font la course en tête avec trente-cinq points pris en quinze matches disputés, distançant leur poursuivant de six points. Ce dernier compte un match de moins que lui. Contrairement à l'AS Otohô, les Fauves du Niari sont pour l'instant les seuls à ne pas concéder de défaites cette saison. Leur entraîneur n'a pas caché son ambition après le partage des points avec les Diables noirs. " Je crois qu'un point c'est plus dans le décompte final. Nous allons nous contenter de ce point. Ensuite nous allons prendre les matches les uns après les autres avec le même engouement et la même détermination. Ce n'est pas un matelas de confiance. Je pense que tout peut arriver au football. Nous ferons le décompte à la fin. Car il est impératif que nous puissions colmater le plus grand nombre de points pour avoir le sourire à la fin du championnat ", a déclaré Cyrille Donga, après le nul blanc contre les Diablotins.

Face aux troisièmes du classement, la meilleure attaque du championnat (vingt-huit buts marqués) est restée muette. Une situation qu'elle avait déjà connue face à l'Etoile du Congo, son futur adversaire mardi pour le compte de la 17e journée. L'Etoile du Congo, faut- il le rappeler, a retrouvé sa confiance après avoir battu l'As Otohô 1-0, trois jours seulement après le match nul concédé par le club tenant du titre face au Tout Puissant Mazembe 2-2, en compétition africaine. Elle a fait passer le message aux Léopards. " Il va falloir récupérer au maximum et effectuer le déplacement de Brazzaville avec beaucoup de sérénité. C'est encore un grand derby au plan national. L'Etoile du Congo est une équipe à prendre au sérieux parce qu'elle a retrouvé la confiance après sa victoire sur l'AS Otohô. Je pense que ce serait un match très difficile ", a commenté Cyrille Donga.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour vivre une rencontre de haute facture qui comptera énormément pour les Léopards comme cela fut le cas face aux Diables noirs. Léopards-Diables noirs a été un match très engagé et ouvert, aux allures d'une finale, au cours duquel les Diablotins ont tenu le choc. Ils ont énormément bousculé les Léopards, les faisant parfois douter. Malheureusement, en face il y avait du répondant.

Les Diables noirs étaient proches d'ouvrir le score sur une erreur de jugement du gardien de l 'AC Léopards, à la 35e mN. Gotrand Ngouenimba, seul au second poteau, était gêné par un mauvais rebond au moment de reprendre de la tête. Les Léopards réagissaient par un centre tir de Grâce Batekouaou qui effleurait la barre transversale à la 42e mn. En seconde période, Archange Bintsouka, sur un contre un, s'échappait dans la surface et s'offrait une fenêtre de tir mais sa frappe passait miraculeusement au dessus de la barre. L'AC Léopards s'offrait une dernière occasion du match dans le temps additionnel mais la frappe de Kiossi Kissambo échouait sur le petit filet extérieur. Des occasions, il y en avait, en dehors de celles précitées mais aucune équipe n'était inspirée. A défaut d'une victoire, l'équipe des Diables noirs se satisfait du point pris sur le terrain du leader. C'est une forme de progression dans la mission sauvetage de retrouver la place qu'elle mérite au classement. " C'est tenir compte de l'évolution de l'équipe. Nous avons quitté la 11e place pour la 3e. Je suis satisfait. On était venu pour gagner mais on n'a pris qu'un point, c'est important. Car si vous prenez les points vous avancez. Nous visons les deux premières places. La place que nous occupons ne nous suffit pas. Nous allons nous battre jusqu' au bout ", a promis Clément Massamba, le coach diablotin.

Les Diables noirs restent troisièmes avec vingt-huit points devant la Jeunesse sportive de Talangaï, vainqueur du FC Kondzo 2-1. Le Club athlétique renaissance aiglons (5e) perd une place après sa défaite face l'As BNG, 0-1.