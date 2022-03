Afrique: Handball - La DGSP championne d'Afrique du sport de travail

Seule équipe de l'Afrique subsaharienne, la section handball du club de la Direction générale de la sécurité présidentielle(DGSP) a fait un parcours sans-faute lors du championnat d'Afrique du sport de travail qui s'est déroulé du 18 au 21mars à Alger, en Algérie.

Les séniors dames handball de la DGSP, championnes du Congo, ont confirmé leur suprématie au niveau continental en remportant, sans peine, le championnat d'Afrique du sport de travail qui a réuni huit grands clubs du continent.

Après avoir remporté trois matches à élimination directe durant la compétition, la DGSP a misé sur la discipline, la détermination et le désir de vaincre pour remporter la finale, le 21 mars, devant l'équipe de Mahamat, 34-17. Une victoire qui a permis aux Congolaises d'être les seules à avoir totalisé quatre victoires en autant de matches.

Seul club congolais mais aussi de l'Afrique Subsaharienne à la compétition, la formation de la DGSP a dignement relevé le défi, malgré la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. Ce sacre lui a valu une reconnaissance honorable. Les joueuses ont ainsi porté des médailles couronnées d'une coupe.

De retour à Brazzaville, tous les membres de la délégation ont été reçus, le 25 mars, par le président de ce club multidisciplinaire, le général Serge Oboa. En présence du président la Fédération congolaise du sport de travail, Alain Romuald Atipo, puis celui de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Me Francis Ata, le général Serge Oboa a demandé à tous les acteurs de la DGSP (handball) de maintenir le tempo afin de confirmer, à nouveau, lors des compétitions départementales et nationales.

" Les jours heureux sont rares. Mais aujourd'hui en est un. C'est un grand jour pour la DGSP, car malgré les difficultés, vous avez honoré la République et nous vous félicitons. Ce n'est qu'une partie du chemin, puisque nous avons des objectifs à atteindre. Entre autres, jouer à nouveau les compétitions continentales la saison prochaine. Mais pour ce faire, il faut remporter le championnat départemental, national ainsi que la Coupe du Congo. Nous devrons travailler dur, car au sport on ne triche pas ", a indiqué le général Serge Oboa.

Heureux des prouesses des athlètes de la DGSP, le président de la ligue départementale de handball de Brazzaville, Avicenne Nzikou, a sollicité que les membres de la délégation soient décorés par le président de la République. Une manière, selon lui, de reconnaître les efforts de la nouvelle génération des sportifs congolais.

Programmée par l'Organisation du sport africain travailliste et amateur (OSTA), cette compétition a mis aux prises huit équipes au handball et vingt en foot de salle. Notons que le rôle de l'OSTA est de promouvoir, organiser, développer, coordonner, contrôler et diriger la pratique des activités physiques et sportives dans le milieu du travail en Afrique et de participer aux activités organisées par la confédération internationale.