Congo-Brazzaville: Coopération - Le PCT et l'ANC s'engagent à redynamiser leurs relations

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, et l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, Johnny Sexwale, membre du Congrès national africain (ANC), ont évoqué, le 25 mars à Brazzaville, la nécessité de renforcer les relations politiques entre les deux partis au pouvoir au Congo et en Afrique du Sud.

L'occasion a permis au secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, et son interlocuteur de passer en revue des relations politiques qui existent entre le PCT, le parti au pouvoir au Congo, et l'ANC en Afrique du Sud. Une coopération politique que les deux partis estiment positive et fructueuse, mais pour laquelle ils entendent en donner une nouvelle dimension.

" Les relations politiques entre le PCT et l'ANC sont très excellentes, comme elles le sont entre nos Etats respectifs. Pour les rendre plus fructueuses, les deux formations politiques amies ont résolu d'échanger régulièrement des informations. Nos camarades de l'ANC sont venus nous informer de l'agenda politique de leur parti, dominé par la tenue, au mois de décembre, de leur congrès électif pour lequel le PCT sera invité. A cet effet, nous leur apporterons un message d'amitié, d'unité, de fraternité et de camaraderie, a souligné Pierre Moussa.

Pour sa part, le PCT a édifié les responsables de l'ANC sur la tenue, en juillet prochain, des élections législatives et locales pour renouveler les parlements. A ce propos, Pierre Moussa a fait savoir à son interlocuteur que très bientôt, le comité d'investiture du PCT va dévoiler la liste des candidats devant représenter le parti à ces échéances.

Au-delà des relations entre les deux partis, les deux responsables politiques ont aussi fait le point sur la coopération globale entre le Congo et l'Afrique du Sud. Ils ont salué les relations existantes qualifiées d'historiques, portées par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Cyrille Ramaphosa.