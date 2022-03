Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Les femmes invitées à surmonter les obstacles

" Le leadership féminin ne doit pas se limiter seulement à diriger les femmes mais aussi d'avoir dans son équipe des hommes qui acceptent de se laisser conduire par les femmes ", a indiqué le 25 mars, à Brazzaville, la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme, le Pr Antoinette Kebi.

La secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme a fait son plaidoyer à l'occasion des panels organisés par la chaîne de télévision privée Digital radio télévision, sur le thème " Le leadership féminin en milieu professionnel ", animé conjointement avec la vice-présidente de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Yolande Ofouemet-Berton.

Antoinette Kébi a expliqué que les femmes comme les hommes peuvent être des leadersn parce qu'on ne naît pas leader mais on le devient. En effet, elle a qualifié un leader comme toute personne qui conduit non seulement les autres, mais qui pourrait se faire accepter par ces derniers et capable de partager ses ambitions pour une cause donnée.

Les femmes en milieu professionnel, a-t-elle dit, doivent surmonter les obstacles car elles ont des visions pour atteindre les objectifs fixés.

Pour sa part, la paneliste Yolande Ofouemet-Berton a renchéri que les femmes doivent s'armer de courage et de persévérance pour bannir les échecs. Selon elle, tout échec n'est pas mauvais en soi car il peut conduire à la réussite.

Abordant le phénomène du harcèlement en milieu universitaire et dans les administrations, elle a exhorté ses consoeurs à se faire respecter dans leur environnement. L'échec ne doit pas les démotiver à aller de l'avant, mais plutôt leur permettre de s'affirmer dans le travail en brisant le mutisme.

Un autre thème, lié à la vie politique de la femme congolaise, portant sur l'" Engagement de la femme congolaise face aux enjeux politique actuels ", a été discuté en panel sous la conduite de Cécilia Ondzet-Omvonzet, membre de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, et de Madeleine Loussakou, secrétaire permanente adjointe, porte-parole du bureau politique de l'UDH- Yuki.

Madeleine Loussakou a souligné que le domaine politique demande une certaine bravoure pour réussir parmi les hommes, tout en déplorant la faible représentativité des femmes dans les institutions de la République. Ce faible taux, a-t-elle poursuivi, s'explique par le manque de volonté politique, le non-respect de la répartition du pouvoir homme-femme, le manque d'engagement de la femme elle-même, etc.

Notons que la cérémonie a réuni les femmes des médias de différentes administrations publiques et privées, des associations, des étudiantes et bien d'autres. les femmes ont été édifiées sur les expériences de la vie estudiantine, conjugale et professionnelle. la rencontre s'isncrivait dans le cadre de la célébration du mois de la femme.