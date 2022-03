Afrique: Le premier but international de Tarik maintient le Maroc dans la course vers le Qatar

L'ailier de K.A.A. Gent, Tarik Tissoudali, est entré en cours de match pour marquer un but important pour les Lions de l'Atlas. Les Marocains auront désormais tout à jouer à domicile mardi.

Les Lions de l'Atlas du Maroc se sont battus pour obtenir un nul face à la République démocratique du Congo vendredi, lors du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Le but de Yoane Wissa après seulement 12 minutes de jeu a donné l'avantage aux Léopards de la RD Congo devant leur public du Stade des martyrs.

Les Léopards d'Héctor Cúper ont maintenu leur domination tout au long du premier segment, Cédric Bakambu et ses coéquipiers ayant occupé le gardien Yassine Bounou tout au long du match.

Le penalty de Ryan Mmaee manqué 10 minutes après le début de la seconde période a semblé coûter cher au Maroc, mais Vahid Halilhodžić a rapidement fait entrer Ayoub El Kaabi et Tarik Tissoudali, en remplacement d'En-Nesyri et Mmaee, avec un peu plus d'un quart d'heure à jouer.

Il n'a fallu que quatre minutes au joueur de 28 ans sur le terrain pour marquer le but égalisateur, peu de temps avant que le Congolais Ngonda Muzinga ne soit expulsé suite à son deuxième carton jaune du match.

Le but de Tarik Tissoudali est son premier but international pour les Lions de l'Atlas, dans ce qui n'était que son cinquième match avec l'équipe. L'attaquant basé en Belgique avait disputé quatre matchs pour le Maroc lors de la CAN TotalEnergies 2021 au Cameroun, après ses débuts lors de la victoire du Maroc contre les Black Stars du Ghana le 10 janvier dernier au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Le Maroc a participé cinq fois à la Coupe du Monde et tient maintenant une chance de porter son palmarès à six lors de la reception des Léopards au stade Mohamed V de Casablanca, mardi.