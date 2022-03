Togo: Les travaux du nouveau dispensaire de Tové avancent et la collaboration entre missionnaires se poursuit

Lomè — " J'étais à Tovè en 2005 pour une rencontre avec tout le personnel missionnaire italien présent au Togo, organisée par les Œuvres Pontificales. Ensuite, dans la région, il n'y avait qu'une petite chapelle avec des nattes", écrit à l'Agence Fides le Père Silvano Galli, prêtre de la Société des Missions Africaines de Lomé.

"Puis ils ont pavé la route, les gens ont commencé à s'approcher et l'église a été construite. Maintenant, c'est une nouvelle zone résidentielle en pleine expansion. À l'époque, nous étions au milieu des bois. Tout a changé et le quartier est méconnaissable", explique le missionnaire au retour d'une visite à Tovè, une banlieue rurale de Lomé, où la province SMA du Togo a lancé les travaux d'un dispensaire en 2020.

"La partie murale est terminée. Il manque les finitions : le plâtre, le mobilier, l'équipement, puis le personnel et l'électricité. La personne en charge du centre sera une religieuse de Notre-Dame des Apôtres, et avec elle, il y aura un technicien de laboratoire et un paramédical", explique le père Galli. "Le même quartier abrite les Filles de la Charité, également connues sous le nom de Sœurs canossiennes (FdCC), et une église est dédiée à leur fondatrice, Madeleine de Canossa. Sur le chemin du retour du dispensaire, j'ai rencontré Sœur Rose, la nouvelle responsable FdCC au Togo. Ce fut une rencontre riche, profonde et éclairante. Elle était prête à nous donner un coup de main pour le dispensaire, à nous aider à trouver une religieuse et peut-être un médecin. Elle est locale et connaît beaucoup de gens. Nous avons découvert qu'elle est originaire de Bé, où se trouve notre séminaire SMA.

Les Sœurs Canossiennes au Togo sont nombreuses. Ils ont un noviciat avec 14 filles, et un postulat avec 4. "Sœur Rose nous a donné des conseils très sages et appropriés. Elle a suggéré de ne pas faire des choses trop importantes qui peuvent mal tourner, comme cela s'est produit dans le passé avec d'autres structures pour lesquelles des capitaux ont été investis puis perdus."

Les sœurs ont une nouvelle communauté dans le diocèse de Sokodè où elles n'ont même pas l'eau de la ville", poursuit le missionnaire, "et elles doivent la chercher avec les poubelles. Nous nous sommes engagés à les aider à résoudre le problème, puisqu'il n'y a pas d'électricité là-bas, nous pourrions penser à installer des panneaux solaires.