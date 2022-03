Algérie: Colloque international des amis de la Révolution algérienne en mai

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annoncé samedi à Alger l'organisation en mai prochain d'un colloque international des amis de la Révolution algérienne, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'une conférence sur "la Révolution algérienne dans les médias italiens : cas de la Radio, la Télévision et de la presse écrite italiennes", au Musée national du moudjahid, M. Rebiga a salué "les amis de la Révolution algérienne dans tous les pays frères et amis, qui ont apporté au peuple algérien un soutien matériel et moral", annonçant à cette occasion "l'organisation en mai prochain d'un colloque international dédié aux amis de la Révolution algérienne, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, auquel participeront des amis de la Révolution mais aussi des professeurs s'intéressant à l'histoire de l'Algérie des quatre coins du monde".

Concernant la conférence organisée par le ministère en collaboration avec le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54) et l'ambassade d'Italie en Algérie, le ministre a précisé qu'"elle traduit la qualité des relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et l'Italie et la solidité des liens historiques entre les deux peuples amis".

"Le partenariat stratégique qui lie actuellement l'Algérie et l'Italie dans divers domaines participe de la ferme volonté des deux présidents, MM. Abdelmadjid Tebboune et Sergio Mattarella, de renforcer les relations étroites de coopération à la hauteur des aspirations des deux peuples amis et au service de leurs intérêts mutuels", a affirmé le ministre.

A l'occasion, M. Rebigua a relevé que l'accompagnement par les médias de toutes les formes de résistance et sa lutte contre les tentatives de spoliation des droits des peuples à la liberté et à la vie digne, ont contribué à mettre en échec toutes les formes de joug, à travers son rôle dans la formation de l'opinion publique et l'approfondissement de la conscience à l'égard de ses questions. La conscience du commandement de la Révolution quant à l'importance des médias, a fait de la presse le porte-voix de la Révolution face à la propagande de désinformation des autorités de l'occupation française"

Ainsi, la presse mondiale a été la tribune des représentants du Front de libération nationale (FLN), en vue de mobiliser la classe politique et populaire dans les différents Etats du monde, en vue de soutenir la cause algérienne, parmi lesquels figure l'Italie", a ajouté M. Rebigua.

A ce propos, le ministre a salué " la contribution des enfants d'Italie, notamment les journalistes, dans la documentation des évènements de la Guerre de libération nationale et dans la diffusion de ses dimensions et de ses valeurs humaines".

Et d'ajouter: " Sur cette base, le président de la République a initié, en l'année 2021, l'attribution de la médaille des amis de la Révolution algérienne aux deux journalistes italiens, Piero Angela et Bernardo Valli, en hommage à ce qu'ils avaient apporté à l'Algérie".

Lors de ce colloque, il a été procédé à la projection, pour la 1e fois, de séquences de documentaires authentiques sur la Guerre de libération nationale et filmés par des journalistes de l'Entreprise de la radio et télévision italienne (RAI).

Une œuvre qualifiée par le ministre d'"une importance capitale et qui a documenté des haltes pérennes de notre glorieuse histoire".

A ce propos, le ministre aspire à " approfondir la coopération avec la Rai dans ce domaine et à l'élargir à d'autres établissements dans les différents Etats disposant d'oeuvres écrites et audio-visuelles relatives à la Glorieuse révolution".

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese, a fait état de " préparatifs, en vue de mettre à la disposition du public tous les documents relatifs à la Révolution algérienne, via une plateforme numérique propre à la RAI, à partir du mois de juillet prochain, ajoutant que " ce colloque, qui intervient dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, se veut une occasion d'approfondir les importantes relations de coopération unissant l'Algérie et l'Italie".

L'ambassadeur a souligné que "les deux pays entretiennent des relations stratégiques fondées sur le respect et l'amitié profonde et sincère, lesquelles comprennent tous les domaines politique, économique, social, culturel et même humanitaire", ajoutant que "la République d'Italie et ses médias considèrent l'Algérie comme un pays ami".

Lors de cette conférence, des interventions ont été faites par l'enseignant de l'histoire et des relations internationales à l'université de Florence-Italie, Bruna Benito, l'enseignant à l'université d'Alger 2, Abdallah Maasoum et du chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'université d'Alger 3, Ahmed Kateb, lesquelles ont porté, dans leur ensemble, sur la contribution des médias italiens à documenter et faire entendre la voix de la Révolution algérienne. Les conférenciers ont évoqué l'évolution du discours médiatique italien entre 1954 et 1962, jusqu'à la consécration des colonnes sur la question algérienne, ainsi que le changement de la terminologie lorsqu'ils parlaient de la Révolution algérienne pendant cette période, en sus des noms les plus éminents qui l'ont soutenue comme Enrico Matti, Peru Angela et Bernardo Valli.

En marge de cette conférence, à laquelle étaient présents le Conseiller auprès du président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil et des membres du corps diplomatique accrédités à Alger, en sus des cadres représentant divers secteurs, l'ambassadeur d'Italie et les conférenciers ont été distingués par le ministre des moudjahidine et des Ayants-droit.