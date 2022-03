Afrique: Equitation/CAN (Cadets-juniors) - La compétition connaît un franc succès à Oran

Oran — La Coupe d'Afrique des nations de saut d'obstacles dans les catégories cadets et juniors, qui se poursuit depuis jeudi passé à Oran, connaît un "franc succès", a déclaré samedi la présidente de la Fédération équestre algérienne (FEA), Fahima Sebiane.

"De l'avis même des participants, tout se déroule comme prévu, aussi bien sur le plan organisationnel que technique. Tout le monde est satisfait des conditions y régnant", a-t-elle indiqué à l'APS.

La compétition, qui s'inscrit dans le cadre des événements expérimentaux (Test events) en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l'été prochain à Oran, est domiciliée au centre équestre "l'Etrier Oranais" d'Es-Sénia, celui là même qui abritera les épreuves de la discipline lors des JM. Elle regroupe les cavaliers et cavalières issus de neuf (9) pays du continent.

"Personnellement, j'ai tout fait pour que cette Coupe des nations ait lieu à Oran pour qu'elle soit une répétition générale avant les JM", a encore expliqué Fahima Sebiane.

Le centre équestre "l'Etrier Oranais" d'Es-Sénia a rouvert ses portes le week-end dernier à l'occasion du Concours international organisé toujours dans le cadre des "Tests évents" des JM. Cet infrastructure a subi d'importants travaux de remise à niveau pendant près de deux années.

Les travaux en question ont concerné pas moins de six opérations, à savoir réfection et réalisation de 120 box, réalisation d'une piste de compétition et d'une tribune de 500 places, construction des sanitaires, de bassins, d'une cafétéria et réhabilitation du siège de l'administration, du mur de clôture, en plus des VRD, de l'aménagement d'une piste d'entraînement et de l'installation du système de vidéo surveillance, rappelle-t-on.

Les recommandations en question ont trait notamment "à la maintenance de la piste de compétition et l'acquisition dans les meilleurs délais des sauts d'obstacles", a-t-elle souligné.

A ce propos, une réunion a regroupé les hôtes de l'Algérie avec le comité d'organisation des JM, en présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, a fait savoir Mme Sebiane, annonçant au passage la programmation d'une dernière répétition générale (Concours international) au niveau du même site le 16 juin prochain, soit avant dix jours du début des JM.

La coupe d'Afrique des nations de saut d'obstacles cadets- juniors sera clôturée ce samedi. Elle est organisée par la FEA, en partenariat avec le club "L'Etrier Oranais" sous l'égide de la fédération internationale (FEI). Les pays participants sont le Zimbabwe, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Ethiopie, le Kenya, la Tunisie, la Libye et le pays hôte l'Algérie.