Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la poésie - Hervey N'goma - " Il existe une poésie Congolaise "

Réagissant dans le cadre de la journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année, Hervey N'goma, poète de son état, a fait savoir que c'est cette forme d'expression littéraire dont il en est pratiquant.

Il a, ensuite, éclairé sur la question de l'existence d'une poésie purement congolaise, avant de relater brièvement ses débuts dans le monde poétique.

Hervey N'goma estime qu'on peut parler d'une poésie congolaise, d'autant plus qu'il existe des Congolais qui rédigent des poèmes en Français. Et cela tout en sachant que la poésie est un genre qui appartient à la littérature. Cette dernière qui n'est rien d'autre que l'ensemble des ouvrages écrits par des auteurs et des écrivains d'une nationalité, d'un espace géographique quelconque. Cependant, celui qu'on appelle " le poète de la République " a pu ressortir une nuance quant à l'existence d'une poésie purement Congolaise.

Pour Hervey, on peut parler d'une poésie Congolaise, mais nullement d'une poésie purement congolaise. Par conséquent, se basant sur une approche comparative, il explique que si l'on parle d'une poésie française, c'est parce que les auteurs en France écrivent en Français, ce qui n'est pas le cas pour ceux Congolais. Cet aspect linguistique fait toute la différence. Les auteurs Congolais devraient écrire en Lingala, en swahili, en Kikongo, en Ciluba, bref dans les langues du pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas.

La plupart des ouvrages des auteurs congolais sont écrits en Français, déplore Hervey N'goma. Poursuivant dans son élan, " le poète de la République " a précisé qu'au-delà de l'aspect linguistique qui entrave l'existence d'une poésie purement congolaise, il y a aussi l'aspect " style ". " Beaucoup d'entre nous écrivent comme Lamartine ou sinon veulent écrire comme Lamartine (... ) Ils veulent écrire comme Hugo, ils veulent écrire comme Shakespeare, mais ces gens-ci ne sont pas des congolais, car ils ont écrit pour les Anglais, les Français. C'est vrai qu'ils ont écrit pour l'humanité, mais ils ont écrit d'abord pour les Français ou les Anglais ", a-t-il expliqué.

Et de continuer tout en martelant qu'en imitant ces écrivains occidentaux et en écrivant dans leurs langues, les auteurs congolais loupent leurs cibles. A vrai dire, les lecteurs Congolais ne se retrouvent pas. De son vrai nom N'goma Mvuezolo Etienne Hervey est né le 03 avril 1985, dans le village de Kizu au Kongo-Central. Il a passé la majeure partie de sa vie à Boma et vit depuis 2013 à Kinshasa. Sa passion pour la poésie est née suite à la lecture du texte de Camara Laye " A ma mère ". Alors écolier, Hervey brûlait d'envie de rédiger lui aussi des textes poétiques. C'est ainsi qu'il a rejoint plus tard à l'âge adulte le monde de l'écriture.

En dehors de la poésie, il est théoricien d'art contemporain. En 2019, il a publié son premier recueil poétique " Afrique mon Afrique " paru dans les éditions de l'Erablière au Québec. Pour rappel, la journée mondiale de la poésie a été adoptée lors de la 30ème session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris, en 1999. Elle a pour but de soutenir la diversité linguistique à travers l'expression poétique et d'augmenter les chances des langues en danger d'être entendues. La journée mondiale de la poésie est aussi l'occasion d'honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir la lecture, l'écriture et l'enseignement de la poésie.