Algérie: Le Gouvernement déterminé à promouvoir l'Enseignement supérieur

Alger — Le Gouvernement est "déterminé" à aller de l'avant dans la concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à promouvoir le système de l'Enseignement supérieur en vue de former un capital humain et intellectuel en mesure de conduire la locomotive du changement vers le nouveau modèle économique, a affirmé samedi à Alger le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

"Le Gouvernement poursuit le travail de consolidation et de valorisation des acquis réalisés, notamment en matière d'amélioration de la qualité de la recherche scientifique, en poursuivant la mise en œuvre des projets inscrits dans le cadre des programmes nationaux de recherche, au titre de la période 2020-2026", a indiqué M. Benabderrahmane lors d'une allocution à l'occasion de l'installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

Dans ce cadre, le Premier ministre a fait état de "124 projets de recherche validés, dans une première étape, parmi les recherches répondant aux exigences des projets qui constituent des priorités dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la santé du citoyen".

"S'en suivra, en 2e étape, l'admission d'une 2e session de recherche qui englobe 150 recherches scientifiques dans les mêmes domaines vitaux qui concrétisent la sécurité nationale dans sa conception générale", a-t-il ajouté.

Il s'agit aussi d'"accroître l'intérêt pour les startup, accompagner les porteurs d'idées, de projets innovants et de solutions intelligentes et à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment en milieu universitaire, initier des mesures incitatives à l'instar de la simplification des procédures d'enregistrement des brevets d'invention, alléger le coût de dépôt et d'enregistrement et consolider leur protection", a-t-il précisé.

L'Exécutif s'emploie aussi à l'activation de l'ensemble des dispositifs permettant la transformation des résultats de recherche vers le secteur socio-économique, notamment à travers la relance des centres d'innovation et de transfert de technologie, en sus de la promotion de l'activité de création de filières au niveau des établissements universitaires et de recherche en vue de permettre de mettre le produit et l'expérience scientifique à la disposition du secteur socio-économique, a ajouté le Premier ministre.

Il a indiqué que l'installation du CNRST s'inscrivait dans le cadre de la mise "en œuvre de ces engagements, dans ce sens où le Conseil, étant un organe consultatif, œuvre en coordination avec tous les acteurs en la matière en vue de développer la recherche nationale en termes de créativité technologique et scientifique".

Le Conseil propose aussi des mesures susceptibles de développer les capacités nationales en matière de recherche et de développement et à l'évaluation de l'efficacité nationale pour valoriser les résultats de la recherche en faveur de l'économie nationale dans le cadre du développement durable.

Après avoir salué "la riche composante humaine" de ce conseil, M. Benabderrahmane a expliqué "que la responsabilité d'assurer une dynamique propice au développement technologique et à l'innovation ne relève pas d'un certain secteur, mais il s'agit, plutôt, d'une responsabilité collective dans le cadre d'une approche globale basée sur une vision prospective aux contours clairs".

Il a ajouté, dans ce sens, que le gouvernement aspirait, à travers l'installation du CNRST à réaliser "un élan en matière de recherche et d'innovation, d'autant que tous les fondements nécessaires sont disponibles afin de concrétiser ce saut et de réaliser le développement national socio-économique".