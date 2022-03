Congo-Kinshasa: Forum d'affaires EAU-RDC à l'Expo 2020 à Dubaï - Jean-Lucien Bussa - "La RDC demeure l'une des destinations favorables aux investissements porteurs" !

Du haut de la Tribune du Forum d'affaires Emirats Arabes Unis et la RDC, ce lundi 21 mars 2022 à Dubaï, la Capitale saoudienne, le Ministre Congolais en charge du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba a rafraîchi la mémoire des partenaires des Emirats Arabes Unis, et tant d'autres participants, sur la dimension d'éclosion économique mondiale qu'occupe depuis toujours, la RD. Congo.

Il a réaffirmé que la RDC demeure : "l'une des destinations favorables aux investissements porteurs à court, moyen et long terme". Il a également démontré, tout au long de son intervention, les opportunités immenses offertes par la RDC dans les secteurs économiques bien identifiés : les Mines, les hydrocarbures, les Infrastructures, l'Agriculture, l'Industrie, le Tourisme, la Pèche et l'Environnement.

Tout en disant favorable à l'intensification des collaborations économiques et commerciales entre la RDC et les Emirats Arabes Unis, Jean-Lucien Bussa considère, par ailleurs, que la prise des participations dans les entreprises existantes autant que la création de nouvelles entreprises dans le cadre d'un partenariat garantissant les intérêts des uns et des autres constituent des pistes indiquées pour amorcer et propulser ce processus tant attendu. Ce qui cadre, par conséquent, avec la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Allocution du ministre du Commerce Extérieur, son Excellence Jean-Lucien Bussa Tongba

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie des Emirats Arabes Unis et Cher Collègue,

Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui à Dubaï, cette ville qui est devenue la plaque tournante de l'économie mondiale et du tourisme planétaire. D'aucuns ne rêvent que de passer par Dubaï et ce, pour bien de raisons.

Permettez-moi avant toute chose, au nom des Autorités de la RDC et au mien propre, de remercier chaleureusement les organisateurs de cette importante conférence qu'est le Forum d'Affaires Emirats Arabes Unis-RDC.

Je salue tout particulièrement le dynamisme de mon Homologue, Son excellence Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, pour l'initiative prise d'organiser ce forum la veille de la Journée dédiée à la Nation Congolaise à l'Exposition Universelle Dubaï 2020, cet excellent miroir de la production et des possibilités d'échanges mondiaux, afin de vous informer, des possibilités d'affaires qui existent en RDC.

C'est donc un privilège qui m'est fait, en marge de cette grandiose rencontre internationale, de parler affaires avec le pays hôte. Je voudrais également saluer les organisateurs de ce Forum d'affaires ainsi que l'ensemble de la délégation de la RDC, qui a œuvré de concert avec l'équipe des Emirats Arabes Unis pour assurer une participation réussie de la RDC à l'Expo et pour la réalisation des présentes assises. La dynamique de cette salle me permet de m'avancer pour dire que l'objectif du forum sera atteint.

Mon propos de ce jour s'articule autour des deux axes. Tout d'abord, une brève description des relations commerciales entre nos deux pays ; ensuite un aperçu de ses potentialités, lesquelles constituent enfin des opportunités d'affaires pour les Emirats Arabes Unis.

Le présent forum se tient au moment où le monde sort lentement mais sûrement de l'emprise de la COVID-19, dont les affres ont été particulièrement ressenties au niveau du commerce mondial et des investissements. Cet état des choses offre en même temps à nos pays l'opportunité d'identifier les axes autour desquels la relance des activités économiques et commerciales devrait être tirée.

En effet, ce Forum donne à la République Démocratique du Congo l'opportunité de partager son expérience dans l'une de plus grande plaque tournante économique.

Dans ce contexte, la RDC offre des opportunités immenses dans des secteurs économiques bien identifiés, j'ai cité les Mines, les hydrocarbures, les Infrastructures, l'Agriculture, l'Industrie, le Tourisme, la Pèche et l'Environnement. Ce qui montre à suffisance que la RDC demeure l'une des destinations favorables aux investissements porteurs à court, moyen et long terme.

Les échanges entre nos deux pays atteignent 1 milliard de dollars en moyenne, et nous sommes ici pour examiner les voies et moyens qui nous permettraient de contribuer à les accroître.

En voulant promouvoir les relations économiques et commerciales ainsi que les investissements entre nos deux pays, les Emirats Arabes Unis ont vu juste, car la cartographie économique de la RDC laisse entrevoir les opportunités sectorielles d'investissements et de la croissance du Commerce extérieur.

Par sa situation géographique au cœur de l'Afrique et son affiliation aux communautés régionales africaines, mon pays fait partie à la fois de l'Afrique Centrale, de l'Afrique Orientale, et de l'Afrique Australe.

Sa situation centrale en Afrique lui confère donc le rôle de trait d'union non seulement entre les 9 pays qui l'entourent mais aussi pour les différents coins du continent, élargissant ainsi son marché local.

Par ailleurs, elle abrite les deux tiers de la forêt équatoriale africaine et dispose d'une grande diversité de ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz méthane, le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, le coltan et d'autres minerais précieux.

Sa capacité de production d'énergie hydroélectrique, si elle est entièrement développée, suffirait à fournir de l'électricité à tout le continent africain et même au sud de l'Europe et au Moyen-Orient.

Au plan démographique et géopolitique, avec ses 100 millions d'habitants à majorité jeune, la RDC, constitue un grand marché de consommation pour elle-même mais aussi pour les autres pays en même temps qu'elle dispose d'une ressource peu négligeable à affecter à un travail créateur des richesses.

A cet effet, pour tout investisseur potentiel, la RDC est le 3ème plus grand marché en Afrique en termes d'étendue et de population.

Concernant l'agriculture et l'industrie y afférente, je mentionnerai des potentialités à ce jour quasi intactes. En effet, la RDC dispose de 80 millions d'hectares de terres arables dont à peine 10 % sont exploités en plus d'un climat favorable et d'une ressource hydraulique abondante dans l'ensemble du pays. Ce qui constitue des conditions favorables à la fois pour des variétés innombrables des cultures vivrières et de rente. La forêt congolaise également renferme des espèces variées dont les potentiels restent à exploiter.

S'agissant du secteur industriel congolais, il est faiblement exploité de sorte que les défis de l'industrialisation restent entiers, ouvrant ainsi d'immenses possibilités aux investisseurs potentiels. Le tissu industriel de la RDC couvre principalement la production minière, l'agro-alimentaire, les cimenteries, la pétrochimie, la pharmaceutique ainsi que les brasseries.

Le secteur minier quant à lui fournit près du tiers du Produit Intérieur Brut et plus de la moitié des recettes d'exportation des marchandises. Cependant, cela ne couvre pas totalement le potentiel d'investissement dans ce secteur qui a besoin des nouveaux investisseurs.

Depuis une vingtaine d'années, le secteur des services, qui couvre 27 % du PIB, connait un réel épanouissement, en particulier dans le domaine de la téléphonie cellulaire. Le secteur de transport et autres voies de communication regorgent d'un potentiel non encore exploité. Le secteur de l'énergie et celui des assurances du reste libéralisés sont ouverts aux investissements privés.

Le cadre juridique et institutionnel, de plus en plus améliorés, offrent suffisamment d'incitations et de sécurité aux investisseurs. Les Accords que nous attendons conclure avec les Emirats Arabes Unis ne pourront que conforter davantage les investissements émirati en RDC.

En dépit de toutes ces potentialités qui constituent des opportunités d'affaires pour les Emirats Arabes Unis, la RDC, à l'instar de la plupart des pays africains, a besoin de canaliser des ressources financières nécessaires vers ses secteurs porteurs afin de transformer ses potentialités en richesses.

Pour ce faire, la présence des unités de transformation dans différents domaines est requise pour, à la fois, réduire les coûts de revient, tirer profit des avantages du code des investissements, réaliser les économies d'échelle et vendre à des prix compétitifs.

L'intensification de nos relations commerciales souhaitée par nos deux gouvernements suppose : en premier d'identifier les demandes des Emirats afin d'y répondre par des offres alléchantes et, en second lieu de réfléchir sur la façon de rencontrer la demande congolaise par la production locale, à travers l'implantation des unités de production grâce aux investissements dans les secteurs porteurs.

C'est ici l'occasion de souligner que La RDC est en passe de valider sa stratégie d'exportation qui identifie plusieurs filières de production et d'exportation susceptibles de rencontrer non seulement la demande mondiale, mais particulièrement celle des Emirats Arabes Unis dont les importations en provenance de la RDC concernent principalement les produits miniers.

Cependant, notre pays a beaucoup plus à offrir. Sa stratégie d'exportation qui vise à élargir son offre exportable a permis de cibler, en plus des produits miniers, une large gamme des produits qu'elle peut exporter de manière compétitive vers le marché émirien à savoir le cacao, le caoutchouc, le café, le soja, le sésame, les légumes, les pommes de terre, les haricots, le maïs.

Toute cette richesse du sol et du sous-sol constitue autant d'opportunités qui peuvent être explorées dans le cadre de développement des relations économiques entre nos deux pays.

C'est pourquoi, les principaux acteurs concernés ici présents se focaliseront sur le développement d'un partenariat proactif dans nos secteurs prometteurs qui seront présentés dans ce forum.

Les rencontres B to B ainsi que les échanges d'informations qui s'en suivront, permettront ainsi d'enrichir les positions en vue des choix judicieux.

Les échanges d'informations à travers un mécanisme approprié devant assurer la pérennité de ce partenariat, constituerait le gage du succès des retombées de cette initiative. Il vous revient donc, parties prenantes concernées de trouver un modus vivendi à la hauteur des ambitions des uns et des autres afin de contribuer substantiellement à la promotion des échanges commerciaux et des investissements entre nos deux pays.

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie des Emirats Arabes Unis et Cher Collègue,

La prise des participations dans les entreprises existantes autant que la création des nouvelles dans le cadre d'un partenariat garantissant les intérêts des uns et des autres, sont des pistes indiquées pour travailler étroitement et propulser la coopération économique et commerciale entre les Emirats Arabes Unis et la RDC.

Ces quelques informations permettront au milieu d'affaire émirati, j'en suis convaincu, de capter les opportunités d'affaires qu'offre la RDC et se décider d'investir dans ce pays d'avenir. Sur ce, je souhaite aux délégués ici présents des fructueux échanges et des meilleures perspectives.

Merci de votre aimable attention.

Fait à Dubaï, le 21 mars 2022

Jean-Lucien BUSSA TONGBA