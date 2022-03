Congo-Kinshasa: RDC-USA - Brian Nelson du Département du Trésor des Etats-Unis approfondit la coopération pour lutter contre la corruption

Le sous-secrétaire au Département du Trésor Brian Nelson a visité Kinshasa du 16 au 18 mars pour discuter de domaines de coopération élargis avec le président Tshisekedi et de hauts responsables du gouvernement, conformément à l'engagement de l'administration Biden de lutter contre la corruption et le financement illicite et discuter de la manière dont une gestion saine des finances publiques peut améliorer la stabilité économique et la croissance en République démocratique du Congo.

Sa visite fait suite aux échanges entre le Président Biden et le Président Tshisekedi qui ont eu lieu à Rome pendant le G-20 et à Glasgow au cours de la COP26 et aux visites de haut niveau du Conseil national de Sécurité de la Maison Blanche, du Département du Travail et du Département d'Etat pour approfondir le Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclu par les Etats-Unis et la RDC.

Le Département du Trésor dirige l'initiative prioritaire de l'administration Biden visant à lutter contre la corruption au pays et à l'étranger.

Au cours d'entretiens avec le président, le premier ministre, le ministre de la justice, le ministre des finances, le gouverneur de la Banque centrale et le directeur de cabinet, le sous-secrétaire Nelson a loué l'engagement du président Tshisekedi et du gouvernement congolais à combattre la corruption, particulièrement dans le secteur minier, et a souligné le besoin de réformes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les Etats-Unis appuient les réformes continues dans le secteur crucial des minerais, ce qui a été concrètement démontré par la désignation d'Alain Goetz par le Département du Trésor le 17 mars, pour garantir que les redevances minières dues à la RDC ne soient pas détournées par des auteurs d'actes de corruption, afin que les activités minières puissent servir de moteur de croissance économique pour tous les Congolais.

La désignation de M. Goetz a été entreprise pour appuyer les efforts de réforme du secteur minier congolais et perturber la capacité des groupes armés de se financer à travers la contrebande d'or de conflit.

Les Etats-Unis ont désigné Alain Goetz et African Gold Refinery en Ouganda, ainsi qu'un réseau de compagnies contrôlé par M. Goetz en Belgique, aux Seychelles et aux Emirats Arabes Unis.

La visite du sous-secrétaire Nelson reflète l'engagement des Etats-Unis à travailler en partenariat avec la RDC pour lutter contre la corruption, promouvoir les droits humains et créer un secteur financier dynamique et transparent qui attire les investissements financiers.

Les Etats-Unis apprécient les déclarations du président Tshisekedi contre la corruption et nous encourageons vivement la RDC à poursuivre ses efforts anti-corruption.

Le sous-secrétaire Nelson a appris des autorités congolaises, et il est d'accord avec cela, que lutter contre la corruption est vital pour permettre à la RDC de réaliser ses immenses potentialités.

Au sujet du lien entre la corruption et le financement du terrorisme, les États-Unis surveillent la capacité de Daesh de lever, conserver et transférer des fonds en et à partir de la RDC et de la région. Nous voulons travailler étroitement avec le gouvernement de la RDC pour combattre Daesh-RDC et faire de la RDC un environnement hostile pour Daesh. Cet effort comprend le traçage et la perturbation efficace de leurs finances.

Lors de réunions avec le ministre des finances, le gouverneur de la Banque centrale, le CENAREF et d'autres représentants financiers, M. Nelson a discuté du renforcement du cadre juridique de la RDC à travers l'adoption d'un projet de loi renforcé sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour éliminer des vides et des failles importantes, promouvoir la transparence financière, exposer les auteurs d'actes de corruption et diminuer leur capacité à utiliser le secteur financier à leurs fins, lutter contre la corruption de haute importance et prévenir le détournement des revenus et des ressources de la RDC.

La lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aide l'économie de la RDC et promeut la paix et la sécurité en assurant que les fonds sont affectés à des buts légitimes tels que le développement, les infrastructures, la sécurité et la santé pour le peuple congolais.

Au cours d'entretiens avec la communauté bancaire et la société civile, le sous-secrétaire Nelson a relevé que les Etats-Unis appuient les efforts de la RDC visant à renforcer les programmes de conformité et les protections contre le financement illicite.