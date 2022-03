Congo-Kinshasa: L'UBA sensibilise sur les opportunités d'affaires qu'offre la Fondation Tony Elumelu

La Banque UBA-RDC a organisé une session d'orientation, le vendredi 18 mars 2022, en vue de présenter l'opportunité d'affaire qu'offre la Fondation Tony Elumelu aux porteurs des projets d'entreprises et aux entrepreneurs de la République Démocratique du Congo, à travers le programme d'entrepreneuriat TEF.

Ce programme vise à doter les entrepreneurs africains d'un montant de 5000 dollars américains à chacun avec un capital d'amorçage non remboursable. Débuté le 1er janvier 2022, ce programme prendra fin le 31 de ce mois en cours. Cette conférence s'est tenue dans l'Amphithéâtre du Centre Culturel Boboto, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa.

Les jeunes de la République Démocratique du Congo venus de partout ont répondu présent à l'appel de la Banque UBA/RDC, pour participer à la conférence d'orientation que cette dernière a organisé en vue de présenter l'opportunité d'affaires de la Fondation Elumelu. Pour ce faire, Gisèle Bondo, l'une des cadres de l'UBA/RDC, a éclairé l'opinion sur la tenue de cette conférence.

"Nous avons réuni les jeunes pour leur parler de la Fondation Tony Elumelu. Et l'objectif, c'est de leur montrer comment est-ce que la Fondation Tony Elumelu aide les africains qui croient que l'Afrique ne pourra se développer que lorsque les Africains vont utiliser de façon efficiente ses ressources ainsi que son capital humain. Raison pour laquelle, la Fondation donne aux jeunes un capital en terme monétaire ainsi qu'en termes de formation et d'information. Nous étions là pour encourager les jeunes Congolais de pouvoir réellement postuler à ce programme qui prendra fin le 31 mars. Donc, j'insiste que les Congolais, jeunes entrepreneurs, qui ont des idées innovantes, ont la possibilité de pouvoir s'exprimer grâce à la Fondation Tony Elumelu", a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Sivi Malukisa, Présidente de la Direction Générale de Mani Tech Congo, l'une de bénéficiaires du programme TEF de la Fondation Elumelu, a fait voir l'importance de la formation que ce programme offre à travers l'Afrique en Générale et en République Démocratique du Congo, en Particulier. " Comme tout entrepreneur, l'initiateur du projet Tony Elumelu a aussi rencontré des difficultés. Et ces difficultés sont liées au manque de formation et du fonds de démarrage. C'est pourquoi, j'encourage, je fais un appel pressant aux jeunes de postuler au programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. La première chose à faire dans ce processus, c'est d'abord la formation. On a un pays qui est économiquement faible et comme dans beaucoup de pays africains et donc moi cette formation m'a permis de structurer mon entreprise et de voir les chose autrement. Dans ce processus, contrairement à ce que les gens disent, le vrai problème n'est pas l'argent mais c'est le manque de la formation parce qu'avec la formation, même sans argent, on peut entreprendre", a-t-elle indiqué.

Quant au conseiller du Ministre de la Jeunesse, Joseph Mbuyi Mukendi, il a salué l'initiative de la Fondation Tony Elumelu présentée par la Banque UBA/RDC.

"Depuis un moment, les jeunes se plaignent de ce qu'il n'y a pas un accompagnement adéquat de pouvoir leur soutenir dans les initiatives qu'ils prennent dans le secteur de l'entrepreneuriat. La participation de l'UBA et la Fondation Elumelu dans l'accompagnement des jeunes non seulement financièrement mais aussi dans la formation, est une initiative vivement louable ", a-t-il déclaré.