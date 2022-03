Congo-Kinshasa: Journée d'échange avec les élèves à l'occasion de la journée de la femme/La Fondation Nicole Bwatshia prône l'excellence de la jeune fille congolaise

C'est dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme que la Fondation Nicole Bwatshia, FONIB en sigle, a organisée ce jeudi 17 mars 2022, une conférence d'échange entre les élèves filles des 5ème et 6ème années des humanités sur le thème suivant : " pourquoi moi aussi ? ".

Dans son mot d'ouverture, la Présidente de la Fondation FONIB, le professeur Nicole Ntumba Bwatshia a eu à remercier l'assistance, en particulier les élèves qui ont répondu massivement à l'invitation de sa fondation, visant l'éveil de conscience de la jeune fille congolaise. "Le mois de mars est bel et bien celui ou on peut attirer le monde vers la cause de la femme, c'est une journée qui est réservée particulièrement au droit de la femme. Une journée où on peut envoyer le mari à faire la vaisselle", a souligné Mme Nicole Ntumba.

L'une des intervenantes de cette conférence-débat, la Colonelle Nénette Mukembe, avait pour sa part, demandé aux jeunes écoliers, futures dames, de faire carrière ambitieuse comme lui. "Il faut braver la peur, la mort est partout, ce n'est pas seulement dans l'armée ; il y a ceux qui vont à la guerre et reviennent en vie, la mort est partout", a-t-elle souligné, et d'ajouter, "Nous avons besoin d'une jeunesse intellectuelle, que tu sois ingénieure, médecin et avocat ... . Nous avons besoin de vous", a élucidé la Colonelle Nénette Mukembe.

Les élèves ont remercié vivement la Fondation FONIB, pour cette rencontre conscientisant, motivant et encourageant. "Il nous faut du courage, n'est pas avoir peur de qui que ce soit pour être utile à la société. Nos mamans nous ont données de courage parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans cette situation de peur parce qu'elles sont femmes, et restent-elles à la maison, en se contentant seulement du mariage. Les conférencières nous ont données l'espoir, il est temps pour nous de mettre cette qualité sur la table et de l'appliquer", a témoigné une élève qui a participé à ce débat.

La Présidente de la Fondation FOBIN, Nicole Bwatshia veut à tout prix concrétiser avec des actes palpables, en concertation avec ses partenaires ainsi que des encadreurs de faire des descentes sur terrain, dans des écoles pour motiver la jeune fille écolière à prendre conscience.