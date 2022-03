Congo-Kinshasa: Déstabilisation des institutions provinciales - Maître Cicéron owamba analyse et recadre sur les propos des députés provinciaux à l'endroit du VPM de l'intérieur, Daniel ASELO

Le programme du développement de 145 territoires, le président de la République a organisé un séminaire de deux jours d'appropriation et de développement à la base à l'endroit des députés provinciaux, pour s'approprier de sa vision Claire, cela était une opportunité aux députés provinciaux de s'attaquer au VPM Daniel Aselo de ne pas se mêler dans leurs affaires, pour Cicéron Owamba nationaliste engagé ces propos montrent les vraies faces des élus provinciaux qui oublient leurs missions principales de contrôler les gouvernements provinciaux et voter les édits mais ils privilèges des intérêts égoïstes celui des billets de banque.

*Je viens de suivre bien qu'en retard, les réactions peu décousues des députés provinciaux sur le VPM Daniel ASELO, je réserve cette réponse à tout celui qui a dérapé, et la vraie version de ce qui se passe dans les Assemblées Provinciales.Le gouvernement central de la RDC, ayant organisé à Kinshasa, le séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires ( PDL-145T). L'objectif du séminaire était d'amener les députés provinciaux à s'approprier la vision derrière ce programme*, a-t-il dit.

Au demeurant, certains députés provinciaux, aigris et en mal de positionnement, ont accusé le VPM de l'intérieur, d'être à l'origine des crises.

*Ces députés provinciaux ont manqué une bonne occasion de se taire, devant les évidences qu'ils ne savent même pas l'essence et la substance.La vérité sur ce qui se passe dans les provinces entre les Gouverneurs et les députés provinciaux, est que les députés sont à l'origine de ces conflits, afin de déstabiliser les Gouverneurs pour que tout programme du Chef de l'État ne soit pas exécuté. Oubliant même leurs missions premières: légiférer les édits provinciaux et contrôler, pour eux le contrôle c'est la déstabilisation des institutions Provinciales. Les députés provinciaux harcèlent tous les jours les Gouverneurs, ils veulent que tout fonds d'investissement des provinces soient partagés et qu'aucun programme ne pourra être exécuté. Et chaque Gouverneur de Province qui veut qu'on le laisse tranquillement, il est obligé de servir les intérêts égoïstes de députés et non le peuple, c'est ce qui se passe réellement*, a-t-il déclaré.

Par ailleurs pour maître Cicéron owamba

la crise des institutions provinciales ne pas une crise d'aujourd'hui mais plutôt dès le début du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi avec son premier gouvernement fcc et cash d'Ilunga Ilukamba, Daniel Aselo n'a hérité que la crise depuis l'époque de ses prédécesseurs *Les crises dans les Assemblées Provinciales ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Gouvernement ILUNKAMBA, les problèmes n'ont toujours pas été résolus, dire que c'est le VPM Daniel ASELO qui serait à l'origine de ces conflits, serait en réalité une aberration, une vaste blague, ça ne se passe que dans leurs têtes et non dans la réalité.Le VPM de l'intérieur, Son Excellence Daniel ASELO OKITO WA KOY, est un homme dont la notoriété, l'honnêteté, l'altruisme ne font l'ombre d'aucun reproche* parle-t-il.

En cet effet, le nationaliste engagé à expliqué que maître Daniel Aselo n'est pas un homme de corruption car il n'a jamais été citer dans un détournement quelconque *Depuis le début du Gouvernement Sama Lukonde, nous entendons de part et d'autre, les détournements ou tentative de détournement par certains membres Gouvernement, jamais nous avons écouté même un simple montage de tentative de corruption à l'encontre de Son Excellence Daniel ASELO OKITO WA KOY. Les députés provinciaux devraient avoir le courage de dire au Chef de l'Etat, qu'ils ont besoin de billets de banques afin de laisser en toute tranquillité, les provinces, ce qui permettra en sorte que ce programme de développement de 145 Territoires soit matérialisé, au cas contraire, ils vont créer des crises en crises, afin donner du tort au Président*, a-t-il insisté.

Par cette occasion il encourage le VPM de continuer dans sa logique de gestion et met le monde en témoins des accusations mensongères de certains élus provinciaux qui ne cherchent que leurs intérêts égoïstes *En peu de mots, le monde entier devrait comprendre que lorsque les députés provinciaux s'attaquent au VPM de l'intérieur Daniel ASELO, on sous-entend qu'il y a du sérieux de sa part, car, l'homme congolais n'aime pas ceux qui sont rigoureux et se conduisent en chef, nous allons conclure pour dire que certains députés font partie des catégories des personnes à ignorer, et ils doivent conjuguer l'effort d'être sérieux et de servir le peuple avec dignité et abnégation.Étant nationaliste, nous ne pouvons pas permettre qu'on puisse gratuitement accuser celui qui conjugue son effort nuit et jour, afin qu'il ait une bonne stabilité au pays* a conclu Cicéron OWAMBA,Nationaliste engagé.