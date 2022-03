Cote d'Ivoire: Edition 2022 des JNMétiers - Les JNCM-JNDC ouvrent le bal ( publireportage)

Les JNMétiers 2022 ont ouvert leur porte ce jeudi 24 mars 2022 avec les journées nationales de la communication et du marketing (JNCM) interfacées avec les journées nationales du développement commercial (JNDC) la dernière-née des journées. Yamoussoukro et l'Hôtel Président ont, comme de coutume, accueilli cette énième édition qui porte sur le thème central de " Plateformes digitales et développement commercial ".

Ce sont une centaine de professionnels de la communication, du marketing, du commercial et de la relation client qui se sont retrouvés pour les JNCM-JNDC 2022 pour débattre des sujets locaux de leur corps de métier.

L'occasion se prêtait dans la mesure où, comme l'a souligné, dans son discours inaugural, le Président du Réseau ivoirien des communicants (RICOM) et par ailleurs Directeur communication de la CIE, Dominique Kalif, les professionnels suscités " sont confrontés à des challenges de plus en plus élevés et des méthodes toujours plus innovantes. Pour construire et consolider l'image de marque de leurs entreprises, fidéliser leurs clients, conquérir de nouveaux marchés et développer la qualité commerciale de leurs organisation, lesdits professionnels sont donc appelés à créer de la richesse via des stratégies adaptées qui se veulent de plus en plus concertées ".

Avant lui, le commissaire délégué des JNMétiers et Directeur des Opérations à MZK Group, Patrick Appia qui, au-delà des remerciements adressés aux partenaires et sponsors, aux participants, aux speakers, nos experts locaux et aux officiels, notamment Cissé Sakandé, DG de SNEDAI Technologie et Keynote speaker et Dominique Kalif, Directeur communication de la CIE et par ailleurs Président du Réseau ivoirien des communicants (RICOM), a situé les participants sur les enjeux de la mise en interface des JNCM et des JNDC.

Pour lui, " La mise en interface des métiers de la Communication, du Marketing, de la relation clients et des métiers du développement commercial lors de cette session s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences au sein de la profession, mais surtout de compréhension des interactions entre ces deux métiers connexes, pour une meilleure intégration au sein des organisations ".

Notons que les JNCM-JNDC 2022 se tiennent sur deux (2) jours, 24 et 25 mars 2022. Elles sont meublées, d'une part par un côté scientifique avec conférences et ateliers et un côté ludique avec séance d'activités physiques et sportives (APS) et un diner de clôture le vendredi 25 mars.