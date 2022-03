Cote d'Ivoire: Hugo Lloris (France) - " Difficile de comprendre que la Côte d'Ivoire ne soit pas présente à la Coupe du monde "

Gardien de l'équipe des Bleus, Hugo Lloris est revenu, en conférence de presse d'après le match France - Côte d'Ivoire, sur la performance des Eléphants. Estimant qu'ils ont joué contre une très bonne équipe ivoirienne, le portier de Tottenham s'étonne que les Eléphants ne soient pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde.

Journaliste : Hugo, vous aviez dit que ce stade est un bon souvenir pour l'équipe de France. Une fois de plus ce soir, avec cette victoire dans les arrêts de jeu, cette communion en fin de match, ça s'est bien passé ?

C'est très important pour la confiance de l'équipe. Mais ça a été un match difficile comme annoncé avec beaucoup de qualités en face. Ils nous ont mis en difficultés par moment mais on a su sortir du match plus fort avec ce coup de pied arrêté qui témoigne un peu de la mentalité de cette jeune génération. Matteo qui prend le corner et Aurélien qui est à la finition, ça montre également leur personnalité, donc c'est forcément une bonne chose.

On se dirigeait vers un match nul et ils ont délivré tout un stade. C'est un moment très sympa et cette communion avec le public est toujours important.

Journaliste : L'équipe de France a vraiment été mise au défi ce soir. Est-ce que vous vous attendiez à cette prestation des Ivoiriens ? Et défensivement aussi parce que ça a un peu fait travailler le système à trois défenseur et il y a eu quand même beaucoup d'enseignement de ce point de vue ?

On a été mis en difficulté surtout en première mi-temps de part leur percussion et leur vivacité. Un joueur comme Nicolas Pépé a été difficile à contenir. De l'autre côté également il y avait Zaha et la présence d'Haller dans l'axe avec beaucoup de mouvements autour. Quand ils ont le ballon, ils savent quoi en faire et ils ont cette créativité.

Mais les choses se sont passées beaucoup mieux pour nous en deuxième mi-temps parce qu'on était beaucoup plus près du porteur du ballon. On était monté en agressivité dans les duels et ça nous a permis de contrôler davantage le match, même s'ils ont eu quelques situations pour prendre les devants. Dans l'ensemble, je crois que c'est ce qu'on recherchait, un test face à une équipe avec beaucoup de qualités.

Une chose que j'aimerais souligner aussi est qu'il est difficile de comprendre qu'une nation aussi talentueuse ne soit pas présente à la Coupe du monde. Ceci démontre également que la phase de qualification dans la zone Afrique est davantage plus difficile qu'ailleurs. La Côte d'Ivoire est une belle équipe en devenir.

Journaliste : Tu parlais de la nouvelle génération. Est-ce que tu es surpris de la façon dont par exemple Aurélien Tchouaméni se met tout de suite au niveau ou même Matteo ?

Avec Aurélien c'est pas nouveau. Il avait déjà fait un très bon match en finale de la Ligue des nations. Matteo et William ont également fait une bonne entrée. Cette génération a déjà beaucoup de personnalité pour son jeune âge. C'est de bonne augure pour la suite et certainement que ça donnera un élan supplémentaire dans la dynamique de l'équipe.

Journaliste : Olivier Giroud n'est plus qu'a 4 buts du record de Thierry Henry mais surtout il a encore prouvé qu'il peut encore être titulaire dans cette équipe de France et marquer.

Une nouvelle fois, on lui donne sa chance, il marque. Il le mérite par ses performances avec le Milan. Il y a aussi son passé en Bleu qu'on ne peut pas oublier, cela fait un but supplémentaire dans son record. C'est un pur attaquant, il nous relance. L'animation offensive était plutôt intéressante. On les a souvent mis en difficulté, ça récompense Olivier pour ses efforts.