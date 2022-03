Afrique: Rigobert Song - " J'irai à Blida pour la qualification "

Présent en conférence de presse d'après-match, face à l'Algérie, Rigobert Song est revenu sur la contre-performance de son équipe. Le technicien camerounais compte arracher la qualification à Blida.

Battu (0-1) à domicile par les Fennecs, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables a estimé que ses hommes ont manqué de réussite et le fait de jouer à domicile, n'est toujours pas facile.

" Les joueurs ont fait ce qu'on leur a demandé. On n'a pas su faire la différence et on a manqué de réussite. Jouer à domicile n'est jamais facile, aujourd'hui nos joueurs sortent d'une CAN à laquelle on rêvait de remporter. Aujourd'hui, on n'a pas été mauvais ", a-t-il fait savoir.

Toutefois, Rigobert Song espère décrocher la qualification à Blida en Algérie, lors de la manche retour, qui se tiendra mardi prochain.

" Je suis un compétiteur, il faut rester positif. La qualification pourrait être chez eux. À Blida, on essayera de mettre l'Algérie en difficulté. J'irai là-bas pour la qualification ", a-t-il conclu.