Afrique de l'Ouest: La CEDEAO "fortement préoccupée" par l'absence de visibilité sur la transition en Guinée

Dakar — Les dirigeants de la Communiqué économique des Etats de l'Afrique (CEDEAO) ont exprimé leur "forte préoccupation" par rapport à l'absence de visibilité sur la transition en Guinée et menacé le pays de sanctions économiques et financières si un chronogramme acceptable de cette transition n'était pas finaliser le 25 avril au plus tard.

"La Conférence des chefs d'Etat exprime sa forte préoccupation par rapport à l'absence de visibilité sur la transition. Elle note que le délai de six mois fixé

par la CEDEAO pour la tenue des élections n'a pas été respecté", rapporte le communiqué final de la réunion organisée à Accra.

Dans ce pays, le chronogramme de la transition n'est toujours pas disponible, les priorités ne sont pas définies et peu de progrès ont été réalisés dans le processus, alors que la situation sociopolitique se dégrade du fait de l'insuffisance de dialogue entre le gouvernement et les acteurs politiques et la société civile, peut-on y lire.

Passé le délai du 25 avril, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur, indiquent les dirigeants de l'organisation sous régionale.

La junte militaire née du renversement le 5 septembre 2021 à travers un coup d'Etat du président Alpha Condé a récemment lancé des concertations auxquelles plusieurs entités de l'opposition et de la société civile ne participent pas.