Afrique: Barrages Mondial 2022 - Deux renforts appelés pour remplacer El-Wensh et Abdelmonem

C'est sans deux éléments clés de sa charnière centrale que l'Egypte jouera contre le Sénégal, mardi prochain, en match retour des barrages de la Coupe du monde 2022.

Mahmoud Hamdy El-Wensh, suspendu pour accumulation de cartons jaunes et Mohamed Abdelmonem, blessé au nez, ne seront pas de la partie.

Pour combler le vide laissé par ces deux éléments titulaires, dans la charnière centrale, au coup d'envoi du match de vendredi, le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz, a décidé de faire appel à Ali Gabr (Pyramids FC) et Rami Rabia (Al Ahly). C'est ce que croit savoir Kingfut.

Les deux défenseurs ont été appelés en renforts et seront présents mardi prochain, au stade Abdoulaye Wade lors du match retour.

Toutefois, il se peut qu'ils ne soient pas titulaires au coup d'envoi, puisque les Pharaons disposent également de Mahmoud Alaa et d'Ayman Ashraf, pour jouer dans l'axe.

-- KingFut.com (@King_Fut) March 26, 2022