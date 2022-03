Sénégal: Élections législatives - Le pari " zéro liste parallèle " de Benno Bokk Yaakaar

Les listes parallèles ont fragilisé la coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby) lors des élections territoriales du 23 janvier 2022. Un tir qu'il faut rectifier aux législatives du mois de juillet prochain afin d'éviter la dispersion des voix.

Zéro liste parallèle pour les élections législatives prochaines. C'est l'objectif de la coalition de la majorité présidentielle, " Benno Bokk Yaakaar " (Bby). Mais, nulle ne peut affirmer qu'elle la réussira à 100 %. Pour autant, la coalition peaufine des stratégies afin d'éviter d'enregistrer les mêmes dissonances que lors des élections territoriales du 23 janvier 2022. Selon Seydou Guèye, Ministre Porte-parole de la Présidence de la République, l'analyse des résultats de ces dernières joutes appelle à la consolidation de l'unité, laquelle constitue, d'après lui, l'Adn de Bby. C'est dans cette logique, dit-il, que le Président de la coalition a dépêché des émissaires sur l'ensemble du territoire pour renforcer la consolidation de l'unité des bases à travers des missions d'écoute, d'unité et de remobilisation.

M. Guèye fait comprendre que l'objectif " zéro liste parallèle " est réaliste et réalisable, d'autant plus que les législatives sont des élections à enjeux national, contrairement aux locales. " Il nous faut donc intégrer l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction ", recommande-t-il. Poursuivant, le Ministre déclare : " La responsabilité nous engage à comprendre que tout le monde ne peut pas être investi ". À l'en croire, le seul défi à relever, que l'on soit sur ou absent des listes, c'est de consolider et d'élargir leur majorité à l'Assemblée nationale.

Ce, pour une mise en œuvre optimale des politiques publiques du Gouvernement afin d'être au rendez-vous de l'émergence en 2035. Sa conviction étant que Bby est majoritaire dans le landerneau politique du pays, il pense que ses camarades doivent tous rester dans les rangs, quelles que soient les personnes qui seront investies. Pour lui, " ce n'est pas parce qu'on n'est pas investi qu'on quitte le navire ". Seydou Guèye rappelle que leur coalition n'est pas à ses premières législatives et ils ont toujours trouvé les ressorts nécessaires pour se rapprocher et s'unir autour de l'essentiel quand la situation l'exige.

Respect des consignes et intérêt collectif

" C'est le cas avec ces élections. Chacun de nous a la responsabilité de consolider nos acquis à travers le renoncement personnel pour l'intérêt collectif ", soutient le Ministre Porte-parole de la Présidence de la République tout en rappelant que le Président de la coalition Bby, Macky Sall, a appelé à tourner la page de la division au sein des rangs et à ouvrir celle de l'unification de toutes les composantes de la majorité pour une victoire au soir du 31 juillet 2022.

Cette victoire, d'après l'analyste politique Mamadou Sy Albert, ne dépend que du Chef de l'État, par ailleurs Président de la coalition Bby. Ce dernier, indique notre interlocuteur, doit tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de frustrations lors des investitures sur les listes. Pour ce faire, il pense qu'il faut un consensus au niveau de la base de l'Alliance pour la République (Apr) et un consensus au niveau de Bby. M. Sy rappelle que lors des élections locales, les listes parallèles ont été favorisées, en partie, par le principe consistant à maintenir, sans consensus, des maires sortants dans leur fauteuil. Donc, prévient-il, " si la coalition part de ce même principe pour les élections législatives, c'est-à-dire si elle décide de reconduire les mêmes parlementaires sur les listes, il y aura des frustrations qui pourraient provoquer la création de listes parallèles ".

De l'avis de l'analyste politique, des discussions approfondies doivent être menées aussi bien au sein de l'Apr qu'au sein de la coalition Bby afin de trouver un consensus sur les choix des personnes qui seront investies sur les listes. " Il faut une coordination de l'ensemble des responsables, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'attente sur les critères de choix. Si on n'associe pas tout le monde, cela va cristalliser les frustrations. Et c'est ce qui favorise les listes parallèles ", assure-t-il.

" Pas évident que les gens respectent la consigne "

S'exprimant sur le sujet, Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, spécialité Sciences politiques, pense qu'il sera compliqué pour la coalition Bby d'éviter les listes parallèles. D'après lui, tout dépendra de la position du Président de la République et de la stratégie qu'il va choisir pour empêcher la création des listes parallèles. " C'est lui le chef de la coalition. Il doit être rigoureux et adapté sans faille aux sanctions contre les récalcitrants. Il doit être intransigeant ", souligne-t-il. Cependant, M. Diaw prévient qu' " il y a un hic ". Le contexte actuel n'est pas favorable aux sanctions parce que les élections législatives sont très importantes et il faudra les gagner pour gouverner.

Pour l'universitaire, le Président aura du mal à lutter contre ces listes parallèles " parce que c'est lui-même qui n'a pas organisé et structuré son parti ". " Même s'il a essayé d'envoyer des missions de réconciliation dans chaque département, ce n'est pas évident que les gens respectent la consigne ", dit-il.